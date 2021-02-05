（北美通訊）美國再次出現消費亞裔刻板印象的商品，但這次可能令亞裔美國人更難接受。一首改編自70年代名曲「Kung Fu Fighting」的音樂短片「Kung Fu Vagina」（功夫陰道）上周在YouTube上架，至今收看次數已有二萬多。短片本身是宣傳片，畫面和歌詞都大量消費東方文化有網民投訴，留言批評短片後就即時被封鎖。

上傳短片的是洛杉磯「性愛與關係專家」安納米（Kim Anami），短片主題是推介改善兩性關係的最新課程，但短片內容就被認為是扭曲的華人和東亞刻板印象，片段開首的歌名、標題等文字，也選用19世紀模仿亞洲文字特徵而設計成的「餛飩字體」。

白人女性Shae Raven負責導演和監製這短片，安納米就親自擔當短片主角，造型是一個身穿日本和服、頭上插着筷子裝飾的白人女人。在她身後有一名非裔和亞裔的配角，接著畫面就滿是屏風、紙燈籠、手信店賣的旗袍等所謂「東方文化」物品，當中又加插懷疑是陰吊功的怪異場面。原曲「Kung Fu Fighting」已被批評帶種族主義，歌詞在改動過後更不堪入耳，如副歌：「每個人都想要功夫陰道，以征服中國的玉蛋。」

最先對音樂短片提出質疑的是時裝監督組織Diet Prada，批評這次的消費亞裔刻板印象情況，比The Mahjong Line設計的花碌碌「美式麻雀」更過份。一些網民就在Diet Prada的貼文下留言指這條音樂短片似胡鬧綜藝節目多於廣告，也有網民指責短片是種族主義。短片在YouTube上未有太多批評留言，但有網民指留言批評短片，會被安納米封鎖。

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