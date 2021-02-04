美國近年出現了Zoomer（1995年至2005年出生，年齡介乎16歲至25歲）以及Boomer（1946年至1964年出生，年齡介乎56歲至75歲）的跨世代之爭。當不少Boomer覺得Zoomer一事無成的同時，Zoomer也覺得Boomer「阻住地球轉」。

教育機構Jagran Josh曾經列舉社交平台的好處，當中包括可以認識不同背景的人，透過交流及討論接觸，從而獲取更廣濶的資訊，也能提高個人對社會的敏感度。但客觀的事實卻有點剛好相反，美國皮尤研究所除了Reddit外，也曾替其他社交平台做過分析，結果發現Snapchat、Instagram已儼然成為Zoomer的集中地，說有用過這兩個平台的18歲至24歲年輕人超過7成，65歲以上人士使用這兩個平台的比例只有3%至8%。

Youtube以及facebook的用戶年齡看來比較平衡，但這卻引來另一個問題。有眾多不同背景用戶的平台，為了「兼顧」各方喜好而獲取最大商業利益，便會在發言中加入更多限制，而這些限制往往會被視為是「打壓」某一方的聲音。因此，近年退出熱門社交平台的聲音正此起彼落。

當社交平台陸續取代傳統的傳播媒介，成為大眾吸收資訊的最主要來源，平台間壁壘分明，各自圍爐，社會只會越來越分化。不過，一旦平台管理層、甚或公權力部門介入審查言論的話，卻可能會引伸限制言論自由的更大遺禍。如何在保障公民發聲權力的同時，做到客觀及兼容並蓄，相信值得全社會來一場討論。

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