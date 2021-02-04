獲提名為美國駐聯合國大使的托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）， 雖然曾在孔子學院發表親中演說，引發不少質疑。但參議院外交委員會成員認為，托馬斯格林菲爾德資歷豐富，不該讓一場演說決定一個人職涯，因此周四以18比4高票通過任命。

現年68歲的托馬斯格林菲爾德擁有35年外交經驗，曾在前總統奧巴馬任內擔任國務院非洲事務助卿，是當時外交部門中職務最高的非裔女性。

不過，在2019年10月，她在薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院發表演說，為中國掠奪性貸款及接受北京協議的國家說話，並指美國、中國及非洲有可能創造「3贏合作」模式，令不少議員質疑她親中，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）要求押後表決。

在延遲一天後，參議院外委會周四上午恢復審議托馬斯格林菲爾德的任命，克魯茲重申他的反對立場，表示托馬斯格林菲爾德當年的演說引起嚴重關切，她雖在人事聽證會上為此致歉，並說她在孔子學院的所見所聞令她「觸目驚心」，「但她不是在幾十年前、年輕不懂事時發表這場演說，而是在2019年10月，才僅僅1年多前。」克魯茲並反問現場議員：「你們會願意去孔子學院致詞嗎？」

不過，共和黨籍參議院外委會主席里施（James Risch） 表示，托馬斯格林菲爾德完全能勝任這個職位，她具有豐富國家事務管理與外交資歷。民主黨籍參議員孔斯（Chris Coons）也說，若要去挖每個人過去對中國作出的正面發言，只會沒完沒了。中國是美國本世紀最大挑戰，兩黨該做的是制定長久性跨黨派策略，而非不停去挖彼此數天、數個月，甚至是數年前的不當發言。

參院外委會最終以18票贊成、4票反對的票數通過托馬斯格林菲爾德任命，接下來將送交參議院全院表決，獲得過半數議員支持即算過關。

中央社/《蘋果》資料室

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