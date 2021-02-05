英國通訊管理局（Ofcom）撤銷中國環球電視網（CGTN）在英國的播放牌照，引發中英之間新一輪對立，中方已隨即反擊大舉炮轟英國廣播公司（BBC）假新聞。有長期參與對華事務的英國資深外交官在報章撰文，提醒政府須警惕中國發起新冷戰報復。

現職於英國皇軍三軍研究所的帕頓（Charles Parton）周四在《每日電訊報》撰文，談到中英對事情的看法往往截然不同，英國會把今次事件視為法律問題，中共則不然。

帕頓指對中共而言，中宣部是為了讓人認同中共，而她們談到「社會主義核心價值觀」是至高無上，實際上只是能夠讓中共維持在權力核心的價值觀。

中共最常用字眼就是「敵對外國勢力」

帕頓形容中共正處於「戰狼外交」時代，絕不會輕易接受CGTN違反了版照條款的事實，更遑論就此道歉，中共只會把事件當成英方的敵對行為。他又指這種偏執已經植根於中共中心，縱使不時公開宣稱「雙贏」、「人類夢運共同體」，但中共內部文件最常用的字眼就是「敵對外國勢力」。

文章提到在中共眼中，英國與中國的相處已由之前的黃金時代，走向屢次破壞中國核心利益的行徑——例如針對華為5G的限制、向持BNO港人提供新簽證鋪路入籍英國、再到英媒披露新疆維吾爾人慘況、以及對武漢肺炎的「無理攻擊」等。

隨着美國在前朝特朗普大力打擊下，中宣部正把重心轉移向歐洲，而倫敦正是中共希望建立歐洲基地的位置，但如今遭到英方出招打擊，故此必須懲罰英國。

強調不再往中國 免要亮相央視「認罪」

文章提出中共準備懲罰英國可能有3招：第一是言語攻擊；第二是把CGTN歐洲總部從倫敦遷往比利時布魯塞爾；第三是向BBC報復，這也是因為BBC向全世界報道了維吾爾人被強姦和酷刑對待，最可能的發展料是BBC被禁止在中國運作。

帕頓續指宏觀而言中英關係很可能開始步入「冬季」，像武漢肺炎抗疫、應對氣候變化、刺激環球經濟等事務，往往都需要國際合作，以及對不同利益和價值觀的尊重，但他不敢對此有甚麼期望。他更不諱言即使疫情帶來的旅遊限制未來被取消，也不會再訪中，因為不希望被中共拘捕成為人質，並要亮相中國央視（CCTV）和CGTV向北京當局「認罪」。

英國《每日電訊報》

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