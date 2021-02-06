緬甸軍方發動政變奪權，國務資政昂山素姬等文人政府官員被捕，最新一人是昂山素姬的澳洲籍經濟顧問。民間對軍事政變不滿亦正升溫，約1,000人周六在仰光集會抗議，高呼打倒「軍事獨裁者」，繼醫護人員後，教師和學生也加入不合作運動。有監察組織指，當地的互聯網活動自周六早上10時起急跌，估計是軍方再出手封鎖全國互聯網。

最新被捕的是特尼爾（Sean Turnell），他周六向路透社表示在政變數天後被捕，但至今未知涉及甚麼罪名，強調自己目前很好，也沒犯過罪。路透社之後嘗試再聯絡特尼爾，但已聯絡不上。

在軍事政變後，軍方一度讓士兵進駐仰光街頭，阻止昂山素姬支持者上街。到周六仰光約有1,000人集會，是政變以來最大規模示威。集會人士高叫口號：「軍事獨裁者，倒下！倒下！民主，勝利！勝利！」他們揮舞象徵全國民主聯盟的紅旗，要求釋放昂山素姬等被捕人士。

除了街頭抗議，緬甸民間對軍事政變的不滿持續升溫。本周較早前全國70間醫院的醫護人員罷工抗議，以示拒絕承認軍方政權。教師後來也加入不合作運動。仰光教育大學講師內塔蘭（音譯，Nwe Thazin Hlaing）直言：「我們希望軍事政變失敗。」

不過隨着抗議活動增加，軍方亦加強打壓。單在周五，第二大城市曼德勒（Mandalay）有30人被捕，罪名是在街上製造嘈音。

在台緬甸人遊行聲援家鄉

而台灣新北市周六有超過400名緬甸人遊行，大多數人穿上紅色衣服，舉起標語、國旗並用緬語高呼「捍衞緬甸民主」、「反對軍方政變」、「釋放昂山素姬」等口號。

其中一位黃姓遊行人士指，目前家鄉很多消息都被封鎖，心與在緬家人同在，盼以行動讓全世界知道。而杜姓遊行人士就稱軍方無視法律，不問理由想拘捕誰也可以。

路透社／法新社／澳洲SBS電視台／中央社

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