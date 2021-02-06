已卸任的美國前總統特朗普，仍就上月有示威者衝擊國會山莊一事面臨彈劾。他周四透過社交平台Gab發文，就案件致函回覆首席彈劾管理人、馬里蘭州眾議員拉斯金（Jamie Raskin），直指彈劾是「公關噱頭」。這亦是特朗普被Twitter、facebook接連封殺近一個月後，回歸社交平台發佈消息。

拉斯金早前致函特朗普及其律師，要求他就彈劾案出庭作證和接受盤問。在以特朗普個人辦公室抬頭的回覆信中，特朗普律師肖恩（David Schoen）和卡斯特（Bruce Castor）寫道︰「我們已收到你最新的公關噱頭……你的信件只是確認了所有人都知道的事︰你們無法提出對第45任美國總統(特朗普)、如今只是一名普通公民的他的指控證據。利用美國憲法提出所謂的彈劾程序去玩弄（政治）遊戲，實在是太過火。」

特朗普是美國史上首位面臨兩度彈劾的總統，審訊下周展開，但民主黨暫未有足夠票數通過彈劾。

以往常用Twitter發佈消息的特朗普，在國會衝擊事件後賬號遭永久封鎖，其他社交網站如Facebook、 Reddit、Snapchat和Youtube等亦跟隨禁用其賬號。現時屬於他個人、已獲認證的社交媒體賬戶暫時只見Gab，特朗普對上一次透過Gab發文已是上月8日、亦即他仍是總統之時。

英國《鏡報》/《獨立報》/《蘋果》資料室

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