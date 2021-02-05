世衞流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，正在武漢進行武肺病毒溯源工作的世衞國家專家小組，在實地訪問期間問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問。

范科霍芙在世衞記者會上指出，目前國際專家小組正在整理蒐集的數據並分析，在訪問結束，國際專家與中國團隊成員會一起撰寫報告，世衞不會有觀點，要由在中國實地工作的科學家撰寫。

她說，關於溯源工作的各項研究都正在展開，但這些研究是起點，需進行更多後續研究，所以這份報告無法給出所有答案，因為這是不可能，也不是世衞的初衷。

世衞專家組1月29日展開為期約2周的實地工作，行程依據中國官方安排，進行追蹤研究。小組過去數日已去過武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院等等。國際專家小組成員之一達札克（Peter Daszak）表示，小組成員造訪武漢病毒研究所時，與石正麗等內地研究人員，「開誠布公的討論，並回答關鍵的問題」。

達札克周五接受美聯社訪問時說，專家小組提出到訪的地點和想會見的人員，中方都全面批准，他覺得這樣很好。

中央社/美聯社

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