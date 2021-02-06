教育局的國安教育指引出爐，涵蓋初小中文、常識科至高中歷史、地理、經濟等科目，無孔不入，引來外國傳媒關注。《華爾街日報》指此舉是北京進一步加強控制香港，加拿大廣播公司（CBC）就指新指引是「洗腦」。國際特赦組織批評教育局做法，斥明顯限制香港校園內的言論自由。

《華爾街日報》在題為「香港指示小學生上國家安全課程」的報道中，提到香港兒童由6歲起被安排上課學習國家安全，反映中國尋求加強控制香港年青人的思想。《彭博社》報道標題指「香港學校落實影響廣泛的親中課程」，形容是政府自2019年反修例示威以後，整治教育制度的最大舉措。《紐約時報》亦報道，作為教育局改革部分，特區政府製作動畫向幼童灌輸國家安全知識。

英國廣播公司（BBC）等英國媒體亦有報道國安教育指引，教協副會長、中學通識科教師田方澤接受《金融時報》訪問，形容這些框架「極度周密」，又指政府基本上並不信任學校，這些舉措將會破壞師生之間關係。加拿大廣播公司 報道「香港教育小學生關於『顛覆國家政權罪』、『勾結外國勢力』」，並指新指引被批評為「洗腦」。

指引要令校園內反對意見噤聲

國際特赦組織香港分會項目經理林祖明批評，教育局的國安新指引包括在校內成立組織監控學生行為和活動，將明顯限制香港校園內言論自由。他指出，禁止校內發表政見並非國家安全事務，而是大幅限制和公然違反人權，國家安全絕不可用於禁止學生表達不同政治觀點的權利。

林祖明表示教育局的指引提到含有可能危害國家安全資訊的書籍或教材亦需被移除，但官方對於國家安全的定義過於廣泛和模糊，可能進一步使校園內的反對意見噤聲。

林祖明又指，國際人權法列明政府限制權利，只有在具體威脅使用武力危害國家的存在或領土完整，而校園內和平的政治討論和活動遠非如此。香港政絕不可以國家安全為藉口，不當地審查校園的言論自由。

《華爾街日報》/《彭博社》/《紐約時報》/英國廣播公司/《金融時報》/國際特赦官網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！