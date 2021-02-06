美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）武漢肺炎疫苗測試數據顯示，武肺康復者對南非變種或無免疫力，部份專家因此認為要達到群體免疫，還是要靠疫苗。

諾瓦瓦克斯公開詳細測試數據，當中南非測試參加者約三成本身已有抗體，反映他們之前已受過感染和康復，而在注射安慰劑群組中，他們的再感染率約為4%，差不多跟之前沒受感染的人一樣。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福西指，數據顯示自然感染產生的保護力，明顯地不足以免受變種感染，不能以為感染後就有免疫力，對「接種疫苗是大大的宣傳」。不過其他專家指，測試主要目的是判斷疫苗的防護率和安全，並非設計來觀察再感染情況，有關數據存在局限性，不宜太快下結論。

研究指阿斯利康疫苗對英國變種75%防護率

而英國對阿斯利康武肺疫苗作進一步研究，顯示該款疫苗對英國變種仍有高防護力。研究員對部份受感染測試參加者的鼻喉採樣樣本進行基因排序，得出疫苗對舊品種病毒的防護率為84%，對英國變種亦有75%。不過這個研究只涉約500人，得出的防護率跟之前公佈的整體結果不同。

美國《華盛頓郵報》/英國《衞報》

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