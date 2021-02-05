根據網路追蹤組織NetBlocks和緬甸本地人士指出，緬甸人周五晚開始無法登入網上通訊程式Twitter，是軍方發動政變後進一步限制互聯網通訊，壓制反對聲音。

Facebook周三首先出現登入問題，緬甸的互聯網用戶周四起紛紛轉用Twitter參與傳送標籤運動，抗議軍方政變，有關帖文數以百萬計。

但到周五晚約10時，一些緬甸人發現無法登入Twitter，甚至利用虛擬私人網絡(vpn)也不成功。NetBlocks說，多個網絡供應商受到影響，無法透過網絡進入Twitter，Facebook旗下的WhatsApp 與Instagram亦出現問題。

據法新社記者看過但未核實的一份運輸通訊部文件，緬甸軍人政府認為Twitter和Instagram被利用散播煽動和假新聞，引起公眾誤解，因此須暫時封鎖。

挪威電訊公司Telenor說，緬甸國內的流動通訊和互聯網供應商周五收到政府的指示，表示會封鎖Twitter和Instagram，直至進一步通知。

法新社/路透社/中央社

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