根據美聯社公共事務研究中心( The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)的最新民調,接近三分二美國人認為前總統特朗普在暴徒衝擊國會山莊事件中須負部份責任,而約一半表示參議院應在彈劾審訊中判他有罪。

調查指出,近三分二美國人認為特朗普至少須負適量責任,包括一半指他要負大部份或相當一部份責任,只有三分一人認為他只須負很少責任甚至毋須負責。大部份共和黨員認為他無罪,但亦有三成人覺得他至少須為事件負適量罪責。

有47%美國人認為參議院應判特朗普有罪,另外40%則認為應判無罪,12%的人不肯定。民調顯示民主共和兩黨黨員在特朗普應否被定罪的取態上壁壘分明。民主黨員八成表示參院應判他有罪,而共和黨員則只有一成。

特朗普是美國史上首位遭兩度彈劾的總統,審訊下周展開,但民主黨看來沒有足夠票數把他定罪。

美聯社的調查亦顯示,大部份共和黨員認為拜登並非合法當選。總體而言,66%美國人認為拜登合法勝出大選,但有65%共和黨員不同意。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!