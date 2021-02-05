北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約必須「放眼全球」，與全球民主國家建立新的夥伴關係，以抗衡中國越來越大的挑戰，呼應美國總統拜登的說法。

斯托爾滕貝格前天向英國皇家國際事務研究所發表的視像講話，是美國大選後他首次發表政策演說，當中他點名指中國和俄羅斯對北約有潛在技術威脅，成員國軍隊必須對兩國發展的干擾性技術領先一步，並強調成員國的基建和供應線，不應依賴觀念不同的國家。

他又表示，雖然北約應該維持作為歐洲和北美的區域軍事聯盟，但軍事威脅的演化，令北約有需要跟澳洲、日本、南韓和新西蘭等盟友更緊密合作，北約更應向「民主國家的社群」尋求潛在新夥伴，包括巴西和印度。

斯托爾滕貝格的說法，呼應了拜登和英國首相約翰遜的民主十國集團（D10）構思。兩人想在6月的七國集團（G7）峯會，討論在G7加入印韓澳結成新聯盟。

美駐聯大使曾撐華受質疑

另外，拜登提名的駐聯合國大使人選托馬斯─格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield，圖），因前年在薩凡納州立大學孔子學院發表演說，為中國向發展中國家貸款說好話，受到不少議員質疑，表決在共和黨參議員克魯茲要求下押後一天，但前天仍以18票贊成對四票反對通過，接下來將送交參院表決。

英國《泰晤士報》