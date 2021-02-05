歐盟國家歡迎美國在總統拜登執政下重回全球政治舞台中心，而英國、法國、德國和美國的最高層外交官，亦在接近3年來首次召開會議。

英國外交部說，英國外相藍韜文(Dominic Raab)、法國外長勒德里昂(Jean-Yves Le Drian)、德國外長馬斯(Heiko Maas)與美國國務卿布林肯(Antony Blinken) 舉行視像會議，討論伊朗、中國、緬甸、氣候變化和武漢肺炎疫情等問題。4國外長對上一次開會，已是2018年4月。在一日前，拜登在國務院向美國外交人員表示：「美國已經回來、外交已經回來。」

拜登上任後，完全扭轉前總統特朗普的「美國優先」政策，他就職後首先做的一項工作，就是逆轉特朗普讓美國退出2015年巴黎氣候協議的決定。英國歡迎美國重新專注與全球盟友合作。英國是七大工業國組織(G-7)今年的輪任主席，將於11月舉行全球氣候會議。

美聯社

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