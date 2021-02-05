美國已經陸續為國民接種武漢肺炎疫苗，希望遏止疫情。不過美聯社分析數據，發現接種計劃出現嚴重種族不均情況，黑人接種率遠低於其他族群，當局正想辦法加強為黑人接種。

目前美國只有17個州和兩個城市有接種疫苗的種族分佈數字，美聯社分析發現，截至1月25日已有數據的地區，黑人接種率都偏低。例如在北卡羅來納州，黑人佔人口22%，在該州醫護人員中佔26%，不過只有11%黑人已接種疫苗；白人包括西班牙語裔人士佔人口68%，但已有82%接種了疫苗。費城的黑人佔人口40%但只有14%人接種，芝加哥黑人佔人口30%，但只有15%人已接種疫苗。

黑人及西班牙語裔患者死亡數幾乎是白人三倍

這些數字進一步曝露出武漢肺炎疫情在美國的種族不平等情況，根據疾病控制及預防中心的數字，黑人、西班牙語裔以及美國原住民的死亡人數，幾乎是白人的三倍。

關注偏見與不公平組織「Advancing Health Equity」的行政總裁、紐約醫生布萊克斯托克(Dr. Uché Blackstock)說：「我們將會見到更廣泛、更惡化的種族健康不平等問題，在疫前已經見到。但如果我們的社區無法有效接種疫苗，在疫情期間這問題會更趨惡化。」

專家料與黑人不信醫療制度及疫苗不足有關

專家認為令接種疫苗出現種族差異的原因有多項，包括黑人社區對醫療制度十分不信任、送入黑人社區的疫苗數量不足、黑人社區的電子裝置匱乏，令他們無法獲得重要資訊，疫苗登記也需要透過網上進行。

田納西州負責疫苗計劃的菲斯庫斯醫生(Dr. Michelle Fiscus)說︰「事情令人沮喪又艱難，我們已經十分努力去重建信任，希望這些民眾可以接種疫苗。」當局加倍配送疫苗到疫情嚴重的郊外地區，但當地黑人仍抱懷疑態度。

西班牙語裔人士的接種率也偏低，但比率是預期之中，而且西語系人士平均較年輕，接種計劃目前仍未推及至年輕人。大部份州分仍未公佈接種疫苗的種族分佈數據，即使已經有數據也不完整。

過去數星期，許多州分擴大年長群組及前線工人的接種範圍，進一步壓低黑人接種的機會，美國65歲以上人士多數是白人，比率比其他年齡群組要高。

各州商討應變增黑人接種率

為了增加黑人的接種率，各州都想出應變措施，路易斯安那州找出有哪些社區疫情嚴重卻沒有接種設施，然後聘請專業人員前往社區接種，其他地區則安排交通接送，方便民眾前往疫苗中心和回家。為令黑人民眾信任疫苗，新奧爾良杜蘭大學(Tulane University)聘請著名的黑人明星協助推廣疫苗，學校亦曾請來hip-hop歌手Big Freedia拍攝影片示範如何戴口罩。

非法居留的黑人民眾和拉丁美洲民眾，也擔心現身接種疫苗會被驅逐出境，加上語言障礙，也令有色人種接種率偏低。

美國最大的黑人聚居城市底特律已有超過1,700人喪生，醫療人員辛格里(Sameerah Singletary)在疫情中失去多名朋友及她的教母，但她知道有不少人仍拒絕接種疫苗。她說：「我認為黑人民眾有集體創傷，即使在底特律，很多人都一無所有了。他們已遭受如此嚴重的創傷，讓他們不再在乎，因為病毒也只是另加一重創傷而矣。」

美聯社

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