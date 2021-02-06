泰國緝毒局證實，有「亞洲毒王」之稱的加拿大華裔公民「三哥」謝志樂上月在荷蘭落網前，其販毒集團「公司」另一主腦去年10月亦在曼谷被捕。被捕人士是65歲港人李宗澤（Lee Chung Chak，音譯），相信販毒40年，曾與謝志樂是獄友。

澳洲警方2018年一份文顯示，綽號「彪哥」（Bill Gor，音譯）的李宗澤是「公司」19個主要目標人物之一，負責管理大宗受管制毒品買賣的「高級項目經理」。泰國緝毒局局長證實收到澳洲引渡要求，緝毒警員獲得法院拘捕令後，去年10月1日拘捕李宗澤，引渡仍在審理。

緝毒警員在李宗澤位於曼谷一個高級地段的服務式公寓檢獲一部手提電腦、幾部手機、一份文件及一筆現金。泰國司法部消息指，李宗澤在11月就法院批准澳洲引渡要求提出上訴。至於謝志樂仍囚於荷蘭監獄，當地法院未裁定是否將他引渡。

曾與「三哥」同在美國監獄服刑

美國聯邦法院文件顯示，李宗澤在1998年因密謀將海洛英販運到美國的過程擔當監督角色，被判監140個月，在俄亥俄州埃爾克頓監獄服刑。而謝志樂就因另一宗販運海洛英到美國的案件被判囚九年，兩人在同一監獄服刑，出獄時間相差不足一個月。調查人員懷疑李宗澤之後負責監督緬甸北部撣邦的毒品工場，並經常到訪當地，當地由少數民族武裝團體控制，幾十年來一直是東南亞金三角地區毒品生產中心。

路透社

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