電影「仙樂飄飄處處聞」(The Sound of Music)男星基斯杜化龐馬(Christopher Plummer)逝世，終年91歲。他是史上最老的奧斯卡獎得主， 憑電影「基爸愛留情」(Beginners)以82歲高齡奪得奧斯卡最佳男配角。

基斯杜化龐馬的經理人說，他周五早上在康涅狄格州寓所安詳離世，妻子陪伴在旁。

基斯杜化龐馬縱橫影壇超過60年，最為人熟知的作品是「仙樂飄飄處處聞」，該片除在1965年奪得奧斯卡最佳電影，當年還打破「亂世佳人」(Gone With the Wind)的紀錄，成為最賣座電影。

該齣電影雖然為他贏得名譽地位，但他對該片及影片中飾演的奧地利軍官角色一點也不喜歡，大半生戲謔改稱該片為「粘液的聲音」(The Sound of Mucus)，或簡稱「S&M」。至於飾演的角色，他形容為「紙板人物、毫無幽默感和單調乏味」，他曾向傳媒表示當時嘗試為角色注入一點幽默，但最終發現不可能。他在片中又自彈自唱名曲「Edelweiss 」，但他表示在此之前從未唱過歌，「連沖涼時也不會」。經過40年，他才改口稱「仙樂飄飄處處聞」是出色電影，他引以為榮。

基斯杜化龐馬參演過100多齣電影，但除了「仙樂飄飄處處聞」外，成績一直麻麻，反而到70歲之後，他的演藝生涯才又大放異彩，參演的電影如「奪命煙幕」(The Insider)、「有你終生美麗」(A Beautiful Mind)、和「最後車站」(Last Station)均大獲好評，最後更憑在電影「基爸愛留情」飾演妻子死後才出櫃承認為同性戀的老人，終獲奧斯卡獎。

他在頒獎禮時對小金人獎座說：「親愛的，你只比我大兩年...在我一生中，你去了哪裏？」他在1929年出生，而在1929年舉行的首屆奧斯卡頒發禮，是頒獎給1927和1928年拍攝的電影。

美聯社/路透社

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