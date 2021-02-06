（北美通訊）隨著美國總統拜登揚言要發動第二次鐵路革命，新任運輸部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）亦表明，要將事情提升至另一水平，令美國成為在高速鐵路運輸系統上領先全世界的國家。

剛於周三宣誓就職的布蒂吉格，周四接受MSNBC的節目The ReidOut訪問時表示，美國在各方面發展都領先於世界，但在鐵路服務和高速鐵路投資上都落後於很多國家。他讚揚日本的子彈火車網，以及英國和土耳其的鐵路服務，他表示，美國國鐵（Amtrak）已完成歷史責任，美國現在有需要加把勁，避免在鐵路安全和速度上落後於歐洲和中國。

他表示，「我希望美國在高速鐵路發展上領先全世界，而我相信我們實際上有機會做到，特別是今年我們看到兩黨都渴望投資。」

據美聯社報道，布蒂吉格上任後隨即向運輸部的5.5萬名公務員發出電子郵件，要求他們要有「富想像力、大膽、前瞻性的思維」。

拜登是美國國鐵常客，任參議員期間曾每天乘坐火車從特拉華州跨州到華盛頓上班，每天的上下班路程超過100英里（161公里）。他在競選期間亦曾揚言要發動第二次鐵路革命，並承諾會投資興建一條橫貫美國本土的高速鐵路網，以減少碳排放並為美國人提供更自由和靈活的旅行方式。他已經計劃延長東北走廊線至南部，令到來往華盛頓與紐約的時間縮短一半。此外，新政府還計劃完成加州的高速鐵路項目。

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