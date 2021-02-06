（北美通訊）一道高壓脊將於周一早上將北極冷空氣帶到加拿大艾伯塔省，預計愛民頓（Edmonton）和艾伯塔省中部大部份地區，氣溫會跌至零下40至45度，是入冬以來最低溫。艾伯塔省北部和東部大部分地區已在周五下午發出嚴寒警告。

北極冷空氣令到愛民頓氣溫在周五開始明顯下降至零下20度，預計周日早上會進一步跌至零下36度，偏遠地區更會跌至零下40度左右。

氣象學家霍夫曼（Sara Hoffman）預計，嚴寒天氣會從愛民頓向東伸延至Lloydminster地區，並進一步影響Cold Lake和Coronation區域。這些地區的氣溫，在周末會越來越凍，並在周一早上到達最低點。若加上風寒效應，氣溫可以低至零下45至47度。

她相信嚴寒天氣會持續一個星期，至下個周末，並可能持續至情人節之後。而加拿大環境和氣候變化部預測，加拿大大部份地區的2月份氣溫會低於過往水平。她提醒公眾，在嚴寒氣溫下應避免長時間逗留在室外。

愛民頓周四晚已開始提供通宵行駛的兩條前往緊急避寒中心的免費巴士路線，供有需要人士使用。

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