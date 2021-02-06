設在荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）周五裁定對巴勒斯坦擁有司法管轄權，為其首席檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）調查以色列在佔領區內涉嫌干犯種族清洗及戰爭罪行，掃清主要法律障礙。

本蘇達經過長達五年的初步調查，早已表示「有理據相信」以巴之間曾經發生過戰爭罪行，主張正式立案調查。不過，以色列一直以巴勒斯坦並非完整國家為理由，反對ICC對此有司法權力。因此，本蘇達向ICC要求釐清權限。

判詞表明ICC的司法權可以「伸延至以色列1967年後佔領的（巴勒斯坦）土地，即是加沙和西岸，包含東耶路撒冷」，但ICC同時強調有關決定不會牽涉到任何改變國家地位及邊界爭議的主張。

ICC自2002年加入全球司法體系以來，專職調查其創始條約《羅馬規約》成員國領土上發生的種族滅絕、反人類罪行及戰爭罪行。以色列不是締約國，但聯合國2015年准許巴勒斯坦加入，成為ICC預審庭同意把司法權涵蓋至巴方的理據。

本蘇達將循兩個方向調查：第一、以軍和控制加沙的巴勒坦武裝組織哈馬斯在2014年的衝突中，雙方均涉嫌「蓄意襲擊平民」；第二、以色列在西岸及東耶路撒冷殖民，疑違反《日內瓦公約》禁止向佔領區轉移平民的規定。

獲國際社會承認為巴人合法代表的巴勒斯坦自治政府歡迎ICC的決定，總理斯泰耶指「裁決彰顯了正義和人性，也代表了真相、公平和自由等價值觀的勝利」。跟自治政府不和的哈馬斯雖然成了本蘇達的調查目標，但仍肯定ICC的做法，認為是「保護巴人的重大進展」。以色列總理內坦亞胡則譴責ICC，強調會全力「保護其國民及士兵免受法律迫害」。

英國《衞報》/ 路透社

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