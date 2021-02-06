俄羅斯監禁反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）引來國際批評，後來更以參與非法示威為由驅逐瑞典、德國和波蘭外交官出境，令俄國與歐美國家關係持續惡化。但與此同時歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）訪問莫斯科，更開口尋求以俄國疫苗解決歐盟國家「疫苗荒」，被歐美政界批評向俄羅斯「叩頭」。

歐盟疫苗荒近期逐漸浮現，更比英國慢了三個月與阿斯利康（AstraZeneca）藥廠訂購疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將英國保障疫苗供應的速度比喻為「快艇」，而歐盟則慢得像「坦克」。

博雷利周四至周六訪問莫斯科，他受訪時呼籲歐盟藥物管理局（EMA）盡快通過俄羅斯「Sputnik V」疫苗的使用授權，解決歐盟疫苗供應不足問題。醫學期刊《刺針》指「Sputnik V」有效率為91.6%，博雷利恭喜俄羅斯研發疫苗成功，「這對全人類是個好消息，因為這意味我們將會有更多工具面對疫情」。他直言歐盟正面臨疫苗短缺，如對獲供應這些疫苗表示「歡迎」。

但不少歐美政界人物批評博雷利此行正值納瓦爾尼被捕和歐洲外交官被逐，時機並不合適。有美國官員認為博雷利應與華府有更好的協調，尤其是美歐關係有修好的需要，聯手對抗俄羅斯更為重要。

在美國前總統奧巴馬時期負責國安事務的美官員表示，「博雷利不應該在無預先得到實質成果下訪問俄羅斯」。他又相信博雷利被俄方「戲弄」，形容此行尷尬和不必要。

英國保守黨議員兼跨黨派俄羅斯小組副主席希利（Bob Seely）認為，俄羅斯這星期所發生的事是過去15年來最值得關注，博雷利這位高級歐盟官員訪問莫斯科是「出乎意料地令人難受」。前歐盟委員會成員、拉脱維亞保守派議員卡爾涅特（Sandra Kalniete）形容博雷利是「洗白普京政權」。

英國《每日電訊報》

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