美國拜登政府上台後，國務卿布林肯（Antony Blinken）周五首次跟中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通電話，他表明美國將繼續就香港、新疆和西藏的人權和民主發聲，並敦促中國譴責緬甸的軍事政變。

布林肯跟楊潔篪通電話後在Twitter寫道：「我明確表示，美國將守護國家利益，捍衞我們的民主價值，並要北京為她濫用國際體系負責。」

美國國務院發聲明指，美國「將繼續捍衞人權和民主價值，而這包括了新疆、西藏和香港。」布林肯也要求「中國加入國際社會行列譴責緬甸軍事政變」。

表明要中國為威脅印太穩定負責

布林肯又表示，北京「威脅包括台灣海峽兩岸在內的印太地區穩定」，以及破壞基於規則運作的國際體系，美國要讓中國就此負上責任。

在早前的提名聽證會上，布林肯明言會延續前總統特朗普的強硬對華政策，並同意上屆政府國務院判斷北京正在新疆進行種族滅絕行徑。根據多個人權組織所指，新疆已經有超過100萬名維吾爾人和其他操突厥語的穆斯林被送入集中營，亦即中方所稱的「再教育營」。

楊潔篪日前亦曾敦促美方停止干涉中國主權與領土完整的議題，美方回應時籲北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並改與台灣民選領導階層進行有意義對話。

路透社／法新社／《蘋果》資料室

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