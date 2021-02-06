（北美通訊）內華達州州長西索拉克（Steve Sisolak）計劃引入新的法例，以容許科技公司在州內組建獨立運作的地方政府。《拉斯維加斯評論報》（Las Vegas Review-Journal）獲得的法案草案顯示，西索拉克希望透過他稱呼為「創新區」（Innovation Zones）的建立，可以刺激州內經濟。

如果法案獲通過，擁有大量資金的公司將可以選擇組建與縣政府有同等權力和職責的地方政府，意味着可以自行徵收稅款、經營學校委員會和法院等事務。西索拉克認為，對於大型科技公司來說，設立「創新區」會比稅務寬免，或其他過去使用過的獎勵措施，更具吸引力。

申請事務將會由州長的經濟發展辦公室負責。提出申請的大型科技公司所擁有的土地，不可不少於78平方英里（202平方公里），而且必須是遠離任何現有城鎮，杳無人煙之地。公司並必須向內華達州投資10億美元。西索拉克將會在即將發表的州情咨文（State of the State）中公開更多細節。

不過，《評論報》指出，西索拉克的「創新區」建議，和美國上世紀20年代的公司市鎮（company towns）並無太大分別。歷史上這些市鎮的發展最終都因為欠缺民選官員而出現管治問題，居民亦因為無法在公共事務上發表意見而感到被剝奪權利。而現代版本則可以參考Google母公司Alphabet，另一子公司Sidewalk Labs計劃在加拿大多倫多建造的智能社區Quayside。項目因為在開發過程中須收集大量個人資料引發公眾憂慮，最終因為疫情爆發影響經濟發展，於去年5月宣佈放棄。

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