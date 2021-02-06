（北美通訊）加州屋崙（Oakland ）唐人街近期治安轉差，接連發生搶劫案，近日更出現多宗針對亞裔長者的襲擊事件。其中一宗一名91歲老人被人從背後推倒地上，事件引起公憤。除了當地商戶加碼至懸紅3萬元（美元，下同）緝兇外，之前曾合作打擊針對亞裔社區犯罪的亞裔演員吳彥祖（Daniel Wu）和金大賢（Daniel Dae Kim）再度合作，懸紅2.5萬予提供消息人士。

吳彥祖在Instagram中指出 ，過去一年針對亞裔美國人的仇恨犯罪案件激增，亞裔人求助的聲音仍然被忽視。這些犯罪以某種方式被原諒。不要忘記陳果仁（Vincent Chin）（編按：1982年死於種族主義下的謀殺）。他強調必須幫助這些數以千計，遭受毫無理據暴力之苦的美國人；並應表明立場不會再容忍下去。吳彥祖表示，會和金大賢為提供疑犯資料並將罪犯繩之以法的人，提供2.5萬元獎勵。

金大賢在Instagram中作出同樣呼籲，並指出，襲擊該名91歲老人的疑犯有同黨，相信他們亦襲擊了該區的另外兩名老人。

吳彥祖去年亦曾懸紅1.5萬元，為一名亞裔老婦在紐約布魯克林遭人背後點火的案件協助警方緝兇。

案發於上周日（1月31日）中午12時許。由屋崙華埠商會提供的閉路電視片段看到一名非裔青年尾隨一名長者，並突然出手將其推倒。根據屋崙市警方資料，疑犯在推倒該名91歲老人後，又在附近以同一手法推倒另外兩名分別60歲男子和55歲女子。受害女子一度暈倒失去知覺，三人都被送院救治。兇徒在犯案後從Harrison街跑到9街，再向西方向逃走。

警方發出該名疑犯的照片和案發時的閉路電視片段，並懸紅合共7,500元緝兇。疑犯是非裔男性，年齡約20至30歲，身高約5呎6吋至5呎10吋。案發時身穿黑色拼藍色外套，戴淺藍色口罩。警方不排除尚有其他未知受害人，呼籲他們主動同警方聯絡。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）表示，商戶亦會提供賞金，將官方獎勵金額加碼至3萬元。基於區內治安情況惡化，陳錫澎剛於周三聯同市長薛麗比（Libby Schaaf）、警方同多名罪案受害人召開記者會。

陳錫澎表示，在之前的兩個星期，他共接到至少20宗搶劫案。商戶要求警方立即恢復步行巡邏，並盡快落實安裝監控攝錄系統。薛麗比譴責針對亞裔社區的種族主義，向罪案受害者道歉，同時承諾向華埠加派警力和投入更多資源。

拉美裔的阿塞維多（Jacob Azevedo）看到有關短片後，在網上發起陪伴華裔長者外出服務。他表示，自己也有很多華裔朋友，看到短片後感到不安，希望可以提供幫助。他在Instagram上招募義工，已有幾百人報名，預計這個周末可以開始提供服務。另外，他又發起眾籌，希望可以籌到2,000元以購買警報器送給長者作防身。

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