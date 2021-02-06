美國加州一名男子在大雪下開車，按照手機導航指示的路線，卻「誤入歧途」，駛入有6呎（約1.82米）厚積雪的山道，並且「死火」拋錨。手機在荒山野嶺收不到訊號，這名男子受困於暴風雪，所幸憑著野外求生知識和技巧，他成功捱過7天，等到搜救隊前來拯救。

當局表示，29歲的厄爾斯（Harland Earls）1月24日由草谷（Grass Valley）出發，駕車到特拉基（Truckee）參加生日派對。這趟車程原本只需2小時，但厄爾斯希望走最短的路線，便開啟全球定位系統（GPS）跟隨導航駕駛。但系統提供的最短路線卻是被厚厚積雪覆蓋，導致汽車拋錨，受困於山上偏遠地區，手機也收不到訊號。

樹枝綁車胎駛離積雪不果 更弄濕手機

厄爾斯母親茱莉表示，兒子當時試過把樹枝綁到車胎，希望能夠駛離積雪，但並不成功。其間，他的手機更不小心弄濕而無法使用，於是便把未煮的意粉、暖包跟手機一併放入密實袋，3日後手機終於乾透，可以重新開啟。

數天以來，厄爾斯一直飢寒交煎，僅靠兩罐豆、一些香腸和幾塊發霉的麵包果腹充肌。而車上有露營帳幕和一些冬季厚衣供他稍為保暖，還用露營爐具和劈柴生火及融雪飲水。

糧食7日耗盡 冒險走到有訊號位置報警

茱莉表示，家人雖然已報警，要求當地拯救部門展開搜索，但一開始並未有回音。直到周日（1月31日），厄爾斯耗盡手上糧食，他用兩塊滑雪板充當雪鞋，終於走到能夠收到手機訊號的位置報警。雖然訊號微弱，所幸厄爾斯趕及在掛斷前向報案中心講出名字和出生日期。

救援人員成功替厄爾斯的手機定位，出動直升機展開搜索，並迅速找到厄爾斯。這位生還者獲救後表示不需送院。茱莉則稱兒子只想回家，「他很餓，又冷又累，當我在救援站見到他時，他顯得很疲倦」，又指兒子在被困風暴7日間只喝了一加侖（約3.8公升）水。

美國有線新聞網絡

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