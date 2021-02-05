（北美通訊）紐約市上月中發生虐殺流浪貓事件。一對年輕男女被發現指揮兩頭鬥牛㹴，攻擊一隻流浪貓致死，至今沒有人被捕。愛護動物組織質疑，紐約巿警察局（NYPD）沒有盡力調查，因此在網上發起聯署，從全球超過80個國家、收集到超過1.8萬個簽名，要求警方嚴肅跟進事件。

事發於布魯克林的布肯倫政府公共屋邨（Breukelen Houses）。上月13日，居民莫拉萊斯（Raymond Morales）打算出門上班時，聽到窗外有貓慘叫，望出窗外後，發現一對20多歲的男女，指令兩頭鬥牛㹴，攻擊一隻流浪貓。遇襲貓咪不斷逃跑和慘叫，並爬到一棵樹上。鬥牛㹴男主人用長棍敲打樹木，把流浪貓打下，再指揮兩頭鬥牛㹴施襲。

莫拉萊斯先向窗外大叫，喝止該對男女，其後走到事發樹下，但犯人已逃去無蹤，流浪貓亦奄奄一息。他致電911報警，但警方認為事件與他們無關，著莫拉萊斯致電紐約市政府311求助熱線，「我當時感到難以置信，難道這不是緊急事件嗎？」最終，愛護動物團體「紐約市關懷動物中心」（The Animal Care Centers of NYC）帶走遇襲流浪貓，證實其頭部遭嚴重咬傷而死。

遇襲的雄性流浪貓是地區明星貓，其背部全黑，腹部全白，像穿上禮服般，街坊把牠取名「踢死兔」（Tuxedo），又稱呼牠是屋邨的「巿長」（mayor）。

長期照顧流浪貓的居民獲加（Latonya Walker）表示，「踢死兔」2011年起已在屋邨流連，是一眾流浪貓的領袖，性格像狗，與人非常親近，也很照顧新加入社區的流浪貓，街坊都認得牠的貓女友「Meanie」和最好朋友「Supermac」。「踢死兔」死後，獲加三天不出門，只躺在床上哭；她表示，屋邨內的流浪貓也顯得鬱鬱寡歡，一片愁雲慘霧。

獲加表示，屋邨內的流浪貓群中，其中6隻失蹤，另外三隻貓被發現死亡，死狀與「踢死兔」相似。她擔心同一對鬥牛㹴會再襲擊流浪貓，但警方沒有盡力調查，於是她自己貼街招，懸紅200美元，徵求破案線索。

事件經《紐約郵報》和全國廣播公司（NBC）報道後，引起公眾關注。 愛護動物組織「Animal Victory」在網上發起聯署，強調「踢死兔命可貴」（Tuxedo’s life mattered!），要求警方跟進事件。截至周五 ，已收集到超過1.8萬個簽名。

《紐約郵報》報道指，聯署人遍佈全球超過80個國家，遠至津巴布韋、埃及、哈薩克斯坦也有人關注事件，來自比利時的基耶夫勒（Anne Quievreux），怒斥施襲狗主是人渣，希望他們一世痛苦；來自丹麥的達靈（Helle Darling）質疑，紐約警方不應縱容狗主，借狗隻虐待動物；來自英國的馬菲斯（Linda Matthews）則形容事件絕對邪惡，必須把狗主繩之於法。

事件在美國國內亦引起公憤，聯署者幾乎遍佈50州分，其中來自阿拉巴馬州的康乃爾（Louisa Cornell）表示，假如紐約市警方看不出事件涉及虐待動物，便不應再做警察；來自馬里蘭州的列殊（Susan Ridge）擔心，假如警方縱容有關虐待動物行為，人類可能成為下一個被攻擊目標，要求紐約市警方認真調查。

紐約市警方最初回應表示，當局需要判斷能否控告涉事狗主虐待動物。警方本周四補充，案件仍在調查中，至今沒有人被補，但沒有交代更多詳情。

聯署網址：https://www.animalvictory.org/sadistic_couple_encouraged_dogs_to_kill_beloved_neighborhood_cat

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