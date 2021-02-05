（北美通訊）加拿大作為全球最大芥花籽出口國，由於產量放緩，存貨減少，全球掀起芥花籽搶購潮；其中，在孟晚舟被捕後、揚言加國芥花籽「有毒」的中國政府，也加入搶購行列，更成為最大買家，帶動芥花籽價格創出2008年3月以來新高。分析預測，春季過後，加拿大芥花籽將出現短缺，刺激相關芥花籽油、動物飼料、生物燃料等產品價格上漲。

加拿大是全球最大的芥花籽出口國，全球50個國家、90%芥花籽均由加拿大輸出。加拿大農業及農業食品部（AAFC）上周表示，去年8月1日至今年7月31日農業年度，全國出產120萬公噸芥花籽，產量為2013年以來新低。截止去年年底，當地芥花籽存量只有1,214萬公噸，低於預期的1,230萬公噸，也創出2013年以來新低。

在芥花籽出產放緩下，全球多國開始搶購、囤積芥花籽。加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，法國去年從加拿大入口126萬公噸芥花籽，較2019年增加近一倍；德國去年從加國進口的芥花籽數量，也較2019年增加近一倍，至48萬公噸。其他國家如日本和阿聯酋的進口量也有所增加。

值得留意是，「華為太子女」孟晚舟2018年在加拿大被捕後，中國對加拿大作出報復，2019年3月宣稱在加拿大芥花籽內驗出有害生物，暫停進口。不過，中國去年已重新增加購買加國芥花籽，全年共購入257.6萬公噸，較2019年增加超過六成，成為全球最大買家。

在各國搶購芥花籽下，芥花籽價格創出2008年3月以來新高，上周，加拿大芥花籽三個月期貨合約，一度高見每噸700元。由於價格高漲，農民急於出售芥花籽，存貨亦進一步減少。

加拿大金融機構PI Financial Corp.高級商品期貨顧問波爾（Ken Ball）預測，踏入春季後，芥花籽將出現短缺，帶動芥花籽油、動物飼料、生物燃料等相關產品價格上升。但加拿大農產品市場顧問公司Seges Markets主席克魯沙（Lawrence Klusa）相信，價格急升後，芥花籽需求便會減少，出口量下跌，不擔心芥花籽現短缺。

加拿大芥花籽議會（Canola Council of Canada）資料顯示，加拿大共有4.3萬名農夫種植芥花籽，每年為該國帶來約267億元（加元，下同）經濟貢獻。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！