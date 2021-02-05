縱使作為發達國家，但日本的武漢肺炎疫苗接種計劃仍然慢過其他發達國家，但路透社引述專家和官員指，日本在物流安排上仍有不少問題未解決，令接種受阻，倘若爭取在預定舉行東京奧運的7月之前完成，將面臨更大困難。根據有份參與安排的消息人士指，加快疫苗接種的問題主要是受制於沒有足夠雪櫃和乾冰等冷藏設備，還要醫護人手配合。

原定在去年舉辦的東京奧運延期至今年7月23日，但礙於當前疫情趨於嚴峻，能否依計劃舉行也存在疑問。首相菅義偉表示，疫苗是能否舉辦奧運的關鍵，預料2月底可以開始先為醫護人員接種。厚生勞動省早前已在體育館演練過接種安排，但政府至今尚未正式批准使用任何一款疫苗，預料要到2月中才完成審批。

遲遲未準備冷藏設備 政府仍未跟雪櫃商簽約

日本主要購買輝瑞疫苗，現已訂購的劑量足夠替7200萬人接種，即可讓1.26億人的日本一半人口接種。但路透社引述專門處理醫療用品的物流公司表示，輝瑞疫苗要儲存在負75℃，目前未必有足夠的專用雪櫃存放。而政府消息人士指，官員到去年底還未開始評估有否足夠雪櫃或乾冰包裝疫苗，如今才向各方購入2萬個專用雪櫃。

準備為政府供貨的工業用雪櫃公司「Nihon Freezer Co」表示，在疫苗完成審批前都未能簽定正式合約。公司預計可生產2,300個雪櫃，產地是丹麥，目前已完成訂單一半的貨量，預計餘下會在六月完成，因為全球的需求也在急升，尋找零件也有困難。

另外，日本通運是其中一間參與討論運送疫苗安排的公司，一名發言人表示，現需要依賴藥廠提供專用雪櫃，公司正在各地點建設4個專用倉庫，儲藏醫療物資，但最快要到2月才能使用，而且也不適用於低溫儲藏疫苗。

除了雪櫃，政府亦要搜購大量適用的乾冰。日本全國一年可以生產約35萬噸乾冰，但主要是為冷藏食物用，如要用作冷藏疫苗，則需要粒狀或粉末狀的、更低溫的乾冰，此問題暫時仍未有清晰的解決方案。

抽調醫護人手接種有難度 或需自衞隊協助

餘下便是人手方面的挑戰，因為當地正值第三波疫症，醫護人員已疲於奔命，如何調動大量醫護為民眾打針也是難題。共同社調查指，8成都道府縣政府都擔心不夠人手負責注射疫苗，前線醫護亦表示不夠人手應對危機。

因為現有疫苗都是需要打兩劑才真正有效（註：強生單劑式疫苗至今未獲任何政府批准使用），所以報道估算，如要在東京奧運前為一半人口接種，政府每天便要提供87萬劑疫苗。不過，政府抗疫問題顧問人員和田廣次（Koji Wada，音譯）表示︰「中央政府的計劃將分發疫苗責任放在地方政府之上，令他們有沉重負擔……大都巿如東京會有足夠的基建推出疫苗接種計劃，但郊區的地方政府或會有更多困難。」

有自衞隊官員表示，自衞隊護士之前曾被派駐疫情嚴峻的地區，可以再次召集這批人手協助。自衞隊約有2,000名具資格替人注射疫苗的醫護，恐怕要全員出動才能應付。

此外，日本政府已向其他的海外疫苗生產商洽購數億劑疫苗，但預計數月後才能運到，令人擔心奧運無法如期在夏季舉行。昭和大學醫院專家二木芳人提醒不能操之過急，認為要以謹慎和小心處理疫苗為上。

路透社

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