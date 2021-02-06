香港政治局勢持續受到國際關注，斯洛伐克籍歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）撰文，呼籲歐洲支持香港，促歐盟成員國停止跟香港的引渡協議、為港人提供「救生艇」計劃，並確保有代表旁聽本港民主派人士聆訊，以及運用歐盟版《馬格尼茨基法》制裁侵犯人權的中港官員，包括特首林鄭月娥。

民主派區選大勝 港府中共利用疫情打擊港人

獨立報章《New Europe》周五刊出萊克斯曼的文章，題為「歐洲必須支持香港」（Europe must stand with Hong Kong）。萊克斯曼指出，2019年11月香港區議會選舉期間，她以國際代表團身份觀察選舉，民主派當時大勝反映香港人「渴望實踐其權利和自由，及維持高度自治」，但選舉結果令港府及北京大為震驚，繼而利用疫情及其對社會、經濟和政治的影響力「反擊」港人。文章亦闡述了早前民主派人士大舉被搜捕、國安法生效及12港人被送中的事件。

萊克斯曼提到，歐洲及民主國家政治領袖拒絕沉默，去年6月全球近千名議員聯署譴責港版國安法，歐洲議會成員與英國議會、美國眾議院合作成立「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）。萊克斯曼亦參與撰寫了兩份關於香港的決議案，她表示歐洲議會明確的傳達的訊息是「譴責北京和港府持續打擊香港的自由和自治及國際協議」。

批評與中共協商太天真 不應獎勵侵害人權者

文章認為，歐盟應按其價值觀念及原則行事，即高舉民主、法治、普世人權和基本自由、尊重人的尊嚴，但批評歐盟有時侯「包括我們與中共協商時，我們沒有遵循到」，「我們天真地相信中國會藉商貿及因越來越相互依存而轉變，我們甚至閉上眼睛當沒看見那些越來越令人憂慮的報告。相反地，中共一直涉足於自六四屠殺以來最嚴重的侵犯人權事件，更向全球散播其有害的影響力，包括在我們的自由國家及嘗試影響歐盟，中共同時應為目前的大流行疫情負上道德責任」。

萊克斯曼把香港現況及未來比喻為歐盟及民主世界的實驗試紙，「我們已發出夠多的聲明，但還未足夠引起關注」，而且從先例可見，單靠經濟利益協商「並非支持民主和人權的方法」，她相信「我們必須用經濟位置發起槓桿作用，支持被壓迫者，而非獎賞侵害人權者」。

建議派員旁聽民主派審訊 領事接觸被捕者

她認為歐盟可作出的實際行動包括：首先，成員國立即停止與香港的引渡協議，並推出給港人的「救生艇計劃」；第二，歐盟對外事務部（European External Action Service）及歐盟委員會 （European Commission）需定立清楚的政策支持香港公民社會，例如確保定期旁聽民主派人士及政治人物的審訊，以及按維也納公約（Vienna Convention）讓領事接觸雙重國籍的被拘留人士。

第三，敦促動用歐盟版《馬格尼茨基制裁法》（Magnitsky sanctions）作出具針對性的制裁措施，制裁香港特首林鄭月娥及其他要為侵犯人權負責任的中港官員。最後，萊克斯曼指必須讓中共明白，歐洲議會在審議《中歐全面投資協定》時，會考慮人權事宜。

萊克斯曼過去多次關注香港議題，去年12月亦表態支持購買澳洲葡萄酒，對抗中國向澳洲作出貿易霸權行動。

《New Europe》／《蘋果》資料室

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