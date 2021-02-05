（北美通訊）候任美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）就中國電訊設備生產商華為，首次清晰表態。她表示，沒有任何理由把華為移出美國實體清單，撤銷其制裁；又形容華為不可信（untrusted），對美國構成國家安全威脅，美國將和其他盟國合作，把不可信的中國公司排除在電訊網絡建設外。

雷蒙多上周二出席國會提名確認聽證會時，沒有就是否繼續封殺華為表態。本周四她向國會作書面補充，表明看不到原因，把華為移出實體清單，「有關華為的問題，讓我說清楚：由不可信的供應商生產電訊設備，對美國及我們的盟國，都是一個安全威脅。」

雷蒙多指，華為與中國解放軍的關係，以及華為侵犯人權、盜竊知識產權行為，皆使美國和盟國有正當理由，組成跨黨派關注，採取監管、立法行動應付，「我們將確保美國電訊網絡，不會使用不可信的供應商器材。我們會和盟國繼續合作，確保他們的電訊網絡安全， 並投資到美國及盟國可信的公司，擴大他們的電訊設備生產。」

加拿大廣播公司（CBC）報道，雷蒙多的言論對加拿大政府構成壓力，迫使加國盡快公佈其5G網絡政策。去年11月，加拿大國會下議院通過動議，要求聯邦政府在30日內，公佈有關5G網絡政策，決定哪些供應商、包括華為在內，可以參與加拿大的5G網絡建設，但政府一直沒有回應。

報道指，部份加拿大主要電訊供應商已自行決定棄用華為，但擔心加國政府一旦全面封殺華為，他們將要被迫移除舊有華為設備，所費不菲，不排除向加拿大政府索賠。

另外，美國目前沒有向加拿大鋼鋁徵收關稅，但在特朗普卸任前數周，美國政府曾警告，一旦由加拿大進口的金屬量激增，不排除重新設下關稅。雷蒙多對美國會否向加拿大鋼鋁徵收關稅，不置可否，只強調拜登政府仍在檢視過去關稅政策。

不過，在美加木材貿易爭議上，雷蒙多表明會繼續嚴格執行美國的貿易法律條款，包括向加拿大徵收關稅。過去幾十年，美國一直指控加拿大政府補貼木材生產商，以低於市價向外國傾銷木材。加拿大一直否認指控。

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