（北美通訊）北京冬季奧運將於明年2月4日舉行。《華盛頓郵報》引述兩名西方國家外交官表示，美國國務院的中層官員，上月底與最少一個歐洲盟國，展開討論，了解盟國在美國宣佈中國對新疆維吾爾人作種族滅絕後，對北京冬奧的態度。白宮回應表示， 美國會向盟國及其他夥伴作全面諮詢，確認大家的共同關注，以訂立統一對華態度。

中國加強打壓新疆維吾爾人，鎮壓香港民主運動，收緊香港自由後，國際社會開始有聲音提出，借杯葛北京冬奧向中國施壓。美國一批國會參議員周三便提出決議草案，要求明年冬奧改到中國以外城市舉行。全球180個團體亦聯署籲抵制北京冬奧。

民主黨國會眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）表示，他曾向拜登政府提出有關議題，並提出多個選項，指美國可以「假裝沒有發生種族滅絕」，繼續參加北京冬奧，或以各種方式，要求中國增加對民眾透明度，開放新聞自由並保障公眾言論自由，必要時可杯葛北京冬奧。

報道指，拜登政府要抵制北京冬奧，內外阻力均非常大。美國奧運與殘奧委員會（USOPC）發言人回應表示， 與其杯葛北京冬奧，他們相信世界各國政府有更有效方法，就人權及政治議題，與中國直接接觸。

上月曾與中國國家主席習近平對話、討論北京冬奧準備工作的國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，根據個人經驗，杯葛行動成效非常低，國際奧委會則拒絕回應有關中國侵犯人權問題。

包括美國在內，超過60個國家曾於1980年杯葛莫斯科夏季奧運，反對蘇聯入侵阿富汗，最終美國選手失去角逐獎牌機會，蘇聯也沒有立即被趕出阿富汗，到1989年才離開。因此，運動界普遍認為，杯葛運動會並非有效外交工具。

杯葛北京冬奧行動，在歐洲同樣遇到阻力。報道引述一名歐盟顧問表示，對歐洲來說，冬奧就像美國的「超級碗」（Super Bowl），認為杯葛行動將會非常不受歡迎，也令中國與歐盟達成的《中歐投資協定》破滅，「所有人都想與中國在商業和政治方面的緊張關係，得到降溫。」

中國外交部官員汪文斌早前回應表示，「出於政治動機，試圖干擾，阻礙，破壞北京奧運會的籌辦和舉行是非常不負責任的做法。相信這樣的舉動得不到國際社會的支持，也注定不會得逞。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！