微軟暫停向拒認大選結果政客 政治捐獻兩年

美國科技巨頭微軟周五宣佈,暫停對拒絕確認去年美國大選結果的政客作出政治捐獻。

微軟副總裁漢弗萊斯(Fred Humphries)指出,直至2022年選舉期前,微軟利益相關者自願委員會(Microsoft Corporation Stakeholders Voluntary PAC ,MSVPAC)不會向投票拒絕確認美國大選結果及支持行動的政客提供政治捐獻。漢弗萊斯更稱委員會會積極推動金融改革及投票權,「考慮到美國的未來與穩定,我們相信這些步驟是恰當」。

微軟上月已在國會衝擊事件發生後停止政治捐獻,Google上月亦宣佈停止資助反對確認選舉結果的國會議員。Google發言人在聲明指,Google的政治行動委員會「NetPAC」經過檢討後,決定不再捐款給拒絕確認選舉結果的國會議員。

11萬人簽名要求 性別歧視森喜朗辭職

日本東京奧委會主席森喜朗日前於會議上發表涉及性別歧視的言論,認為女人開會發言時間太長,應該限時發言,遭首相及外界批評。雖然他隨後就事件公開道歉及撤回言論,但坊間批評仍然持續,有人在請願平台Change.org發起聯署,指森喜朗應辭去東京奧委會主席一職,至今已錄得超過11萬個簽名。

聯署由周四下午開始,批評「對女性持有偏見的人繼續擔任主席職務並不合適」,要求日本奧委會及東京奧組委防止事件再次發生。

LEGO推出白噪音歌單 收錄砌積木療癒聲音

著名玩具品牌樂高(Lego)最近推出一個全新的白噪音(white noise)歌單,收錄砌積木、放置積木時發出的聲音,聽上去十分舒暢及療癒。

樂高在Spotify及Apple Music等15個串流平台推出歌單,歌單有7首歌,每首約長30分鐘。以名為「瀑布」(The Waterfall)的歌為例,聲音像從一個大盒子倒出積木;而在「尋找那塊(積木)」(Searching for the one (Brick)),可聽見在一大堆積木中,搜索合適積木的聲音。

