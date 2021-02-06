成年人與朋友在通訊軟件聊天時，可能偶爾會講粗口，但杜拜有人竟然因此被禁離境，還可能面臨判監。涉事的31歲英國女子身在杜拜，以WhatsApp跟烏克蘭室友爭吵，其間向對方講粗口，遭對方報警舉報，竟然因此面臨刑事指控，既不得上飛機回英國，更面臨2年監禁或罰款。

這名英國女子未被公開姓名，來自格洛斯特郡（Gloucestershire），任職人力資源經理，自2018年起在杜拜居住。為陪伴家人及展開新的工作，她決定回英國，並在上周六準備離境，但航空公司指她涉及一宗案件，拒絕讓她上機。

事緣去年10月，英女因為封城要在家工作，並因為使用餐桌問題在WhatsApp與室友爭執，並一度發送「f*** you」的粗口給對方，不料對方就此報警。英女向英國傳媒表示︰「我一生從未捲入過麻煩事，因為一個我與室友的WhatsApp的私人訊息，而被控刑事罪行，令我很震驚……更甚者，這些訊息在數個月前已經發出，卻在現時，當我已把所有物品運走、訂了機票，簽證快過期時，我才知道有這案件。」

案件令英女目前無法回家，還可能被判入獄及罰款，「我不能相信室友所作的事，她很刻毒，我請求她撤回投訴，但她說『這是刑事罪行』」。她又指室友並不理會她的慘況，「我從未想過一名歐洲人會如此利用阿聯酋國家的嚴厲法例，我們曾住在同一間屋，一直相處得很輕鬆」。

關注組織「在杜拜被拘留及國際正當法律程序」（Detained in Dubai and Due Process International）行政總裁斯特林（Radha Stirling）正代表英女處理事件。斯特林亦發聲明提醒到阿聯酋國家的旅客小心，指出當地網絡安全法例規管範圍廣，已有多名外國人因此被捕，且該法例不限地域，即使在阿聯酋之外地方講粗口亦可能觸犯法例。

英國《每日郵報》

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