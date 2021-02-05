美國拜登政府再一次扭轉前朝特朗普政府的決定，周五表態「強烈支持」尼日利亞前財長伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）出任世界貿易組織(WTO)新任總幹事。

美國貿易代表辦事處在聲明中，形容伊韋阿拉「富經濟與國際外交知識」，而且有管理大型國際組織的經驗。伊韋阿拉雖然獲得不少國家支持，去年10月亦獲世貿遴選委員會推薦出任世貿總幹事，但特朗普卻一直反對，令此職位一直懸空。由於世貿所有決定都需要164個成員國按共識達成，因此美國反對等同否決任命。

在美國表態支持伊韋阿拉的同一天，她的主要競爭對手南韓貿易部長俞明希(Yoo Myung-hee)宣佈退出競逐。兩項新發展令纏繞世貿多月的人事風波趨向明朗。

伊韋阿拉表示期望完成遴選工作，為世貿推動必須的改革。美國貿易代表辦事處說，已準備與伊韋阿拉一起工作，「拜登政府期望與世貿新任總幹事一起工作，以找尋達致推動世貿進行大規模和程序改革的路徑」。

伊韋阿拉的任命若獲確認，將成為世貿25年來首位女性和非裔總幹事。她自2019年成為美國公民，不過美國前貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)認為伊韋阿拉太接近親貿易國際主義者，如世界銀行前行長羅拔佐利克（Robert Zoellick）。特朗普曾多次抨擊世貿成為全球主義者的工具，讓中國經濟在毫無制約下冒起。

法新社/路透社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！