（北美通訊）移民再次為港人熱門話題，舉家移民本來就不是易事，何況是育有「毛孩」的家庭。兩個最近移民加拿大的港人家庭，向《蘋果》分享帶着寵物離鄉別井的感受。儘管準備功夫甚多，也擔心寵物適應問題，但各人異口同聲表示，帶走「毛孩」是正確決定，更形容牠們移民後生活，比香港生活時更開心活躍。

多倫多特約記者：馮樂怡

為了兒子將來，Zeta於2019年末萌生移民念頭，但卻因另一個「孩子」－牧羊犬「小目」而陷入進退兩難局面，「小目已經13歲，對於狗來說屬高齡。我在網上看到不少人說，這樣的年紀乘搭飛機，在身體方面尤其是心臟，會有很大負擔。而且小目身體狀況一般，一年多前曾驗到有腫瘤，自己和家人都擔心牠會熬不住。」

經過一番掙扎，Zeta還是決定帶小目踏上移民路﹐單計劃行程就耗時半年，「最初我們打算暑假出發，但航空公司規定室外氣溫高於攝氏29度以上時，寵物便不能登機，最後經過很長時間，才能安排好離港航班。」Zeta說，前期準備再多，都不及出發前的訓練來得重要，「在出發前約一個月，我們開始訓練小目入籠，讓牠習慣處於狹小空間一段長時間，而且還要讓牠明白，即使有一段長時間見不到爸爸媽媽也不能焦急，最終還是會回來接牠。」

不是每人都接受把寵物寄艙，Hero與Angie是不能突破心理關口的一群，「如果『鼻鼻』要寄艙，不能帶上客艙的話，我一定會擔心得要爆炸。」8年前、仍然在香港居住的Angie，在義工手上接過混種短毛貓鼻鼻，自此形影不離，2018年她決定回流加拿大，理所當然帶上鼻鼻。

在資料蒐集時，Angie偶爾看到一、兩宗寵物寄艙意外身亡的新聞，所以她只考慮乘搭讓鼻鼻進入客艙的航空公司，「起碼可以跟我一起上機，在我的腳邊，我知道牠是安全的，會比較沒那麼擔心。」航空公司對寵物登機有嚴格體重限制，登機前鼻鼻更需要減肥，「除了符合航空公司要求，也擔心乘搭飛機對牠有心臟負荷（影響），我們特地去看獸醫，取得醫生意見後，嚴格控制其飲食。」最終，鼻鼻剛好符合登機要求，在主人身邊度過15小時旅程。

解決了交通問題，寵物能否適應異國新環境，是主人更擔心一環。Angie說，鼻鼻適應能力極強，抵達新家一個小時後已四處探索，並且飲食正常，不消一天便開始與家中另外三隻貓融洽相處。

相對鼻鼻，需要更多活動空間的牧羊犬小目，到埗後首周出現時差反應，進食、睡覺和活動時間皆有所減少。但主人Zeta說，適應加拿大環境後，比起在香港生活，小目更加活躍，「老狗通常都是睡和吃多，香港活動空間不大，即使出外散步，也只有每天15分鐘時間，久而久之會顯得沒精打采。自從來到加拿大，住的環境大了足足五倍，光在屋內走動已有足夠運動量，加上每天出門散步時間多了，看得出小目精神好了很多，眼睛更有神。」

除了運動量充足，Zeta坦言，加拿大居民對狗隻普遍較友善，也是狗狗與主人生活得更舒服的原因，「在香港放狗，不能夠真正放鬆和盡興，途人經過時，你會感覺到他們的目光不是很友善，而且帶著狗隻出入住宅大廈也不方便，很容易被人投訴」。加拿大情況剛好相反，到處歡迎狗隻出入，Zeta每天帶著小目接小主人放學時，其他小孩和家長也會前來逗玩，這些都是在香港不會享受到的「明星待遇」，「內心經過半年多的天人交戰，最後出於對小目的不捨，帶牠一同離開是完全正確的決定」。

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