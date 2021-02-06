根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.05億，全球死亡人數超過229萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,677萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾45.8萬。印度確診人數超過1,080萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過939萬，死亡人數超過22.8萬。俄羅斯、英國、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。

中國推動疫苗外交 向尼泊爾印尼提供疫苗

中國繼續推動疫苗外交。外長王毅宣佈會向尼泊爾提供首批疫苗，又準備加強與印尼在疫苗方面合作。王毅是與尼泊爾外長通電話時，知會對方此消息。尼泊爾有人口超過3000萬，目前累計確診逾27萬宗，有2,035人死亡。

匈牙利本月開始為國民接種國藥疫苗

匈牙利政府表示計劃本月稍後開始為國民接種中國生產的國藥疫苗。匈牙利上月與歐盟分道揚鑣，成為首個批准和訂購中國國藥疫苗和俄羅斯SputnikV疫苗的歐盟成員國。總理府幕僚長說，首批國藥疫苗足夠為250萬人注射。

烏克蘭獲印度提供1200萬劑阿斯利康疫苗

烏克蘭從印度血清研究所(Serum Institute)獲得1200萬劑由阿斯利康(AstraZeneca) 和諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的疫苗。由於烏克蘭處於歐洲輪候購買疫苗的隊尾，消息對該國的搶購疫苗工作是一大突破，可解燃眉之急。烏克蘭有人口4100萬，曾向歐盟請求援助，希望獲得更多疫苗。烏克蘭官員表示有望2月中開始為國民接種疫苗。

越南獲世衞分配近500萬劑阿斯利康疫苗

越南預計將透過世衞的疫苗全球取得機制（COVAX），於今年上半年收到約488.6萬劑阿斯利康疫苗。除了該批疫苗，據越通社（VNA）報道，越南兒童與成人接種中心（VNV）還另外就疫苗供應一事與阿斯利康進行談判，預計今年上半年將進口3000萬劑疫苗。與此同時，越南也加緊與美國輝瑞藥廠（Pfizer）、Moderna及俄國和中國的疫苗生產商談判。

西班牙不會為55歲以上人士接種阿斯利康疫苗

西班牙表示只會為55歲以下人士接種阿斯利康疫苗，是另一個為該疫苗設年齡限制的歐洲國家。雖然歐洲藥品管理局上周批准為所有成年人接種阿斯利康疫苗，但越來越多歐洲國家限制為老年人使用該隻疫苗。

法新社/路透社/中央社

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