【拆局】

近三十年來美國對華政策，一直是「合作」和「競爭」交集在一起。克林頓任期後段尋求與中國建立戰略夥伴關係，喬治布殊上台後把中國視為「戰略競爭者」，奧巴馬任內推出針對中國的「亞太再平衡」戰略；特朗普政府則在後半任期則極力推動與華脫鈎。有研究中美關係的內地學者分析指，拜登對華政策宣示較前任有所回調，打破了特朗普政府的對華脫鈎政策。

由敵對變回競爭 強調合作

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受中通社訪問時指，在對華政策上拜登一方面繼承了特朗普將中國視作「最主要競爭對手」的提法，但同時也強調合作。「拜登在原文中使用的是『most serious competitor』，不完全是『嚴峻』之意，有對手份量很重、很有實力的意思，需要認真對付。可以看出，拜登對中俄的定位是不同的，與將俄羅斯視作威脅不同，美方更多將中國看作『challenge』（挑戰），這有一定的中性成分。這與特朗普執政後期完全將中國視作敵對國家有所區別，進行了回調。」

中國外交部發言人汪文斌昨回應拜登的首次外交政策演說，指中美之間難免存在分歧，但兩國共同利益遠大於分歧。他強調「中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權安全發展利益」，希望美方採取積極建設性的對話政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關系健康穩定向前發展。

中通社