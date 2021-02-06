（北美通訊）寵物移民除了需要規劃將來，出發準備功夫也十分繁瑣。「主子」既擔心寵物上機前後的身心狀況﹐也怕搬到新國度後，寵物不能適應環境。寵物移民公司Ferndale Kennels＆Cattery負責人Matthew Murdoch指出，由於疫情期間機位緊張，有意帶寵物移民的主人，最好先找到寵物艙位，才決定出發日期。

多倫多特約記者：馮樂怡

Matthew稱，很多人會擔心寵物對新環境敏感，其他國家開展新生活後，容易「水土不服」。不過，他表示只要主人陪伴左右，「毛孩」對新環境的適應能力，比人類還要強，「人會有很多顧慮，害怕變化，但貓狗不會有這種想法，抵步後只要見到主人，便在意回到主人身邊，未必會留意身處在不同地方。」當然，如寵物到埗後一星期持續出現飲食不振或是其他異常行為，他建議及早求醫找出原因。

Matthew認為，飼主決定帶寵物移民後，首要考慮其身體狀況，「寵物出國與人類不同，航空公司對寵物登機有嚴格要求，某些品種例如短鼻、扁臉的貓狗，容易出現呼吸問題而會被拒登機」。少數航空公司容許寵物入客艙，但寵物體重和籠的大小需符合標準，機位也比較搶手，他建議飼主的移民出發日期，應以寵物艙位供應為首要考慮因素。

由於進入客艙的要求多多，大部份人最終把寵物寄艙，如此一來，便需要考慮寵物心理質素，「機艙是一個漆黑而嘈吵的環境，由辦理登機手續到飼主領回寵物期間，需時頗長，寵物可能會感到不安。我們一般建議在出發前6至8個星期，開始訓練寵物入籠獨處一段時間，讓牠習慣與機艙相似環境，以免在真正飛行時感到害怕。」Matthew提醒，主人可預先在籠內放置有自己或居所內的毛巾或衣服，讓寵物在熟悉氣味下，安心度過長途旅程。

除了為寵物做好身心準備，主人也要留意移居地對動物的入境要求。不少國家在動物入境後，要求隔離。加拿大對寵物入境限制不多，只需向當局提交一份7天內發出的健康證明書，確保入境寵物沒有患上傳染病或瘋狗症﹐並注射瘋狗症疫苗。Matthew強調，加國不同省份對寵物入境要求可能有差別，主人出發前應到省政府網站查詢。

為求方便和省卻麻煩，專門辦理寵物移民的公司應運而生。Matthew指，寵物移民收費多少，視乎目的地和寵物種類等，一般約需一萬港元，包括獸醫檢查、接種疫苗、驗血、寵物機票安排和接送等手續；但爆發疫情後，機位難求，機票價格變得「海鮮價」，「這一年多以來，所有航班服務包括貨運航班皆受影響，機位供應不穩定，正常情況下，一個大型寵物寄艙位只需數千元，這段時間卻出現五倍價錢機票。」

他提醒，如果主人打算在疫情受控前離港，要有心理準備付出較高成本。他補充，尋找寵物移民公司代辦手續時，需留意公司有否領取牌照，以及獲國際寵物和動物運輸組織（IPATA）認證，小心避免遇上無牌中介，以免寵物不受保障之餘亦投訴無門。

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