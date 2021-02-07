丹麥通過興建全球首座能源島，作為周邊200個海上風力發動機的能源處理中心，可滿足300萬戶家庭的用電量。人工島計劃座落於離岸80公里的北海海面，首階段面積達12萬平方米，相當於18個標準足球場，造價估計達2,100億克朗（約2,638億港元），是丹麥史上最大型基建項目，人工島未來還可能進一步擴張三倍。

這項方案於周四獲跨黨派通過，政府需保證持有人工島至少一半股權。人工島預計2026年開始興建，目標2033年落成，發電量達30億瓦特，隨著時間增加至最多100億瓦特。除了丹麥，人工島亦向鄰近國家供電，且最終面積可能擴大至46萬平方米。

丹麥是全球首個設立海上風力發電場的國家，亦積極制訂政策應對氣候變化。丹麥議會於2019年12月通過氣候法案，目標是在2030年時把該國溫室氣體排放量，減至較1990年時低70%的水平。丹麥政府2020年12月亦宣佈，該國在北海所有石油和天然氣鑽探活動已經結束。丹麥能源部長約根森（Dan Jørgensen）形容，能源島計劃對於丹麥意義重大。

料供應英國德國荷蘭

丹麥科技大學教授奧斯特加德（Jacob Ostergaard）形容，該國過往在陸上及海上風力發電均處於領先地位，能源島項目將是丹麥風力發電事業另一重大發展，保持丹麥的開創優勢，估計英國、德國和荷蘭亦可從能源島計劃受惠，能源也可用於船運、航空、工業和重型運輸。

目前丹麥也在波羅的海西南部的博恩霍爾姆島（Bornholm），展開另一項規模較小的能源島計劃，提供20億瓦特電力，並已達成協議從該島向德國、比利時和荷蘭供電。整個歐盟亦積極推動再生能源，歐盟委員會去年宣佈，期望在2030年時，把離岸風力發電量增至現時的5倍，並在2050年前將比率增加至25倍。

英國廣播公司

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