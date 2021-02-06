美軍女兵格雷厄姆（Asia Graham）在前年參軍不足半年，遭同袍強姦，去年除夕被發現在軍營窒息死亡，死時僅19歲。類似悲劇在美軍不斷重演，全球近年掀起「#MeToo」反性侵運動，但美軍性侵問題持續未解決，2018年軍方內部通報的性侵案件突破2萬宗，數字在2019年進一步上升，估計美軍近1/4現役女兵曾被性侵、80%人曾被性騷擾。

格雷厄姆於2019年7月參軍，受訓5個月後、同年12月派駐美國西南部的布利斯堡基地（Fort Bliss）。但她抵埗不足一個月，於12月30日在神智不清醒狀態下遭同袍阿爾瓦拉多（Christian G. Alvarado）強姦。格雷厄姆去年6月向軍方舉報事件，軍方經半年調查後裁定其指控成立，但格雷厄姆在大除夕被發現於軍營房內不省人事，後來證實死亡。

涉案男兵性侵纍纍 審訊無期

軍方沒公佈格雷厄姆的死因，僅稱事件無可疑，格雷厄姆的家人則稱她窒息死亡，但沒解釋她為何窒息。格雷厄姆母親妮可（Nicole Graham）批評軍方，在格雷厄姆舉報性侵後沒好好保護她，稱事件雖不涉謀殺，但若軍方從一開始處理得更好，女兒可能不會喪命。

阿爾瓦拉多被起訴3項性侵、2項作假口供及1項嚴重襲擊罪，將面臨軍事審訊。據報阿爾瓦拉多除強姦格雷厄姆外，去年5月及8月亦分別性侵另外兩人。軍方對格雷厄姆的死表示哀悼和悲痛，形容她有能力、一心報效國家，但強調任何人被定罪前均是無罪，軍方亦未訂出阿爾瓦拉多的審訊日期。

每年逾2萬宗性侵個案

格雷厄姆之死絕非單一事件，美軍女兵羅賓遜（Morgan Robinson）2016年派駐科威特時遭上司性騷擾，她投訴後被調至阿富汗，不料再被同袍強姦，不堪打擊下於2018年輕生。23歲男兵費爾南德斯（Elder Fernandes）同樣曾被同袍性侵，他去年8月在寓所跟朋友見面後失蹤，約一星期後被發現已自盡。

國防部報告顯示軍方性侵個案近年持續上升，2018年估計達2.05萬宗，但正式舉報的數字在2019年僅7,825宗，按年升3%。美軍各個部門的性侵個案均有上升，當中以海軍陸戰隊升幅最大，17至24歲女性最易受性侵，估計整個美軍,現役女兵中有24.2%曾被性侵。去年12月單是德州胡德堡基地（Fort Hood），已有14名士兵或軍官因涉及暴力或性侵事件被停職或革職。

法律制度保障不足 性侵者有恃無恐

按照「費雷斯案例」（Feres Doctrine），美軍成員不得因為服役期間受傷而控告聯邦政府或索償，被解讀為即使遭性侵，亦不能循聯邦政府途徑追究責任，因此在部份軍人之間產生「性侵可免罪」概念。2016年報稱被同袍強姦的女兵斯坎倫（Erin Scanlon）表示，正是由於「費雷斯案例」使她沉冤未雪。

軍方對性侵受害者的支援亦不足，有受害人被拒列席軍事審訊，只准她作供，且不少受害人也因怯於被報復而噤聲。估計目前僅約30%性侵受害人會向上級舉報，導致大量犯下性侵的人可繼續惡行。國防部性侵預防與應對辦公室署理主任加爾布雷斯（Nate Galbreath）表示，美軍未來招募時或會加入背景審查，確保從軍者質素。

美國新任國防部長奧斯汀在上任翌日向國防部官員發內部報告，要求審視軍方內部防止性侵的政策成效，並提交改善建議。奧斯汀承認軍方內部性侵屬長期問題，又指軍隊內的性侵犯、種族主義和極端主義是「潛藏敵人」。

美聯社／美國廣播公司／WBTV電視台／英國《每日郵報》／《蘋果》資料室

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