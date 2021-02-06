英國《金融時報》周六引述一個將於周一發表的研究指，英國阿斯利康藥廠（Astrazeneca）與牛津大學合作研發的武漢肺炎疫苗，似乎不能預防南非變種病毒株所致的輕度及中度症狀病症。

阿斯利康回應報道時指出，研究屬小規模的第一／二期臨狀試驗，初步數據顯示疫苗對預防B1.351南非變種毒株引起的輕症效能有限。由於參與者以年輕健康成人為主，所以對預防重症及入院個案的效能未明。不過阿斯利康相信其疫苗能預防變種毒株所致的重症，指出其疫苗所產生的中和抗體活性，與其他武肺疫苗對預防重症的抗體活性相等，尤其當兩劑相隔8至12周接種時。

巴西收到首批阿斯利康疫苗原料

另外，巴西周六終於接收首批88公升阿斯利康疫苗活性原料。

原料由中國運抵里約熱內盧，供Fiocruz製藥技術研究中心完成280萬劑疫苗的灌封。Fiocruz本月將收到更多疫苗原料，足以生產共1,500萬劑疫苗。

Fiocruz生產線原本去年12月啟動，卻因首批原料延遲付運而閒置。

路透社

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