英國下議院將就《貿易法案》中有關種族滅絕修正案重新表決，該修正案被視為是針對新疆維吾爾族的人權問題。據指由於保守黨內部對華強硬的呼聲日益增強，料他們無視首相約翰遜的反對，修正案將有足夠票數通過。

這項修正案將賦予英國法院判斷別國是否有進行種族滅絕的權力，繼而禁止政府跟該國達成貿易協議，換言之英國法院可判定中國是否對維吾爾族進行種族滅絕，令英國不能跟中國談判貿易協議，約翰遜帶領的政府早已明言反對修正案。

上月修正案表決時已有不少保守黨議員倒戈，但最終以319票贊成對308票反對，11票之微未能獲得通過，發還到上議院。然而上議院第二次投票時，仍然以大比數支持英國法院擔任裁定種族滅絕的角色，現將再交到下議院表決。

料更多保守黨議員倒戈

由於英國國內及保守黨內部對華不滿的情緒升溫，加上近期中英雙方關係緊張，倒戈的保守黨議員認為今次表決將有「足夠的票數通過」修正案。司法大臣白樂彬（Robert Buckland）提出折衷方案，國會的委員會可就種族滅絕問題作裁決，並在下議院中就實質性動議辯論。

不過一些保守黨議員認為此舉只是避重就輕，有份主導這項修正案的保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）直斥這個所謂折衷是一個「破壞性修正案」，首次倒戈的保守黨員哈特（Sally-Ann Hart）亦揚言必須反對暴行，「做正確的事情」。

英國《泰晤士報》

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