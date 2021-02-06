【不畏強權】不畏強權的緬甸民眾，昨天再次上街抗議軍方發動政變，全國有數萬人上街，其中最大城市仰光有幾千人集會，是軍事政變發生六日以來最大規模的一次。軍方在民眾強烈要求釋放原國務資政昂山素姬下，再出手拘禁昂山素姬的澳洲籍顧問，是政變後首次向外籍人士出手。

仰光街頭昨天出現小「紅海」，除了有部份示威民眾穿上紅衣或包上紅頭巾，也有人展示勝出選舉的全國民主聯盟的鮮紅色旗幟。他們舉起三隻手指，同時高呼「打倒軍事獨裁」、「民主必勝」等口號，要求釋放昂山素姬、原總統溫敏及其他被捕人士。

一名女子說：「我們來到這裏，是為下一代爭取，爭取不受軍事獨裁統治。」現場也有圍觀民眾，他們雖沒加入集會叫口號，但卻送上食物和水，以行動表示支持。現場有上百名防暴警察擋路，並有兩架水炮車戒備。民眾黃昏和平散開，揚言今天再上街。

澳召緬大使 關注公民被扣

法新社指仰光另有至少兩處地方有人聚集遊行；北面的曼德勒（Mandalay）和首都內比都亦各有數千人上街。一名示威者激昂表示：「軍方不尊重人民的選票。革命今天開始！」

緬甸軍方上周一發動政變，指控去年11月選舉有舞弊，宣告實施緊急狀態令，為期一年，權力移交軍方總司令敏昂萊。軍方揚言將會舉行「公正選舉」，然後向勝出者交出權力。多名全民盟的政府官員、議員等其後接連被拘捕，軍方昨天更在政變後首次拘捕外籍人士。

路透社昨天報道，接到昂山素姬的澳洲經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）的訊息，表示已被緬甸軍方拘留在他下榻的一間仰光酒店，拘禁他的人「以禮相待，但我顯然沒有行動或其他自由」。他表示已被起訴，但「不知甚麼罪名」。他直言自己沒犯罪，情況良好。記者之後致電但無法聯絡他。

澳洲外交部長佩恩昨表示，政府「嚴重關注澳洲公民被扣」，已傳召緬甸大使了解。有全民盟消息人士指，特尼爾之前已中止擔任昂山素姬的經濟顧問。

昂山素姬 溫敏未准晤律師

至於被軟禁在家的昂山素姬及溫敏，昂山素姬的律師表示他倆仍在接受當局問話，兩人都未獲准與律師會面。當局日前宣佈控告昂山素姬非法入口六個對講機，溫敏則被控違反防疫規則。

緬甸這幾天都有各種快閃示威和醫護、教師等群體的公民抗命行動，每晚都有敲煲擊鑊表達對政變的憤怒。前晚警方接報得知仰光一個公園會有集會，數十名警察到場，但結果未有人聚集，卻有一輛貨車駛至，一批紅色氣球被放飛。

緬甸十年來掙得的少許民主空間面臨消失，國際關注。聯合國秘書長古特雷斯前晚表示，聯合國緬甸特使、瑞士外交官伯格納前日終於接觸到緬甸軍方，「清楚表達了聯合國立場」。古特雷斯矢言「會竭盡所能團結國際社會，以確保這宗軍事政變可以逆轉」。緬甸官媒昨天則報道，軍方前一天跟外交官見面，呼籲外國跟軍政權領袖合作。

路透社/法新社/美聯社