印度喜瑪拉雅山冰川有部份破裂，印度政府宣佈部份北部地區進入高度戒備，冰川連接的河流錄得水位上升，一個水壩受損，附近居民須疏散。官員官員憂水災恐造成100至150人死亡。總理莫迪（Narendra Modi）正密切監視情況，強調與北阿肯德邦民眾並肩，為他們的安全祈禱。

網上影片可見，連接冰川的河流水位急遽上升而且水流湍急，水壩所在的北阿肯德邦（Uttarakhand）查莫利（Chamoli）地區發生大規模水災，預計多個村莊將遭受廣泛的破壞。查莫利警方已促居民盡快撤離。該邦司長普拉卡什（Om Prakash）表示：「實際人數目前未能確定」，但他憂慮死亡人數或高達100至150人。

有目擊者見到灰塵、岩石和水牆湧入河谷中，河邊村落恐已遭洪水淹沒，一名住在較上游的村民拉那（Sanjay Singh Rana）說：「一切來得很快，根本沒有時間警告任何人，我恐怕連我們也會被沖走。」北阿肯德邦有個水力發電項目，拉那憂慮水壩工人，以及在附近放牧或收集樹枝生火的村民已被沖走，「我們不知道多少人失蹤」。

印度已向北部多個地區發佈警報，北阿肯德邦地方警察局在Twitter上發帖指︰「里希根加河（Rishiganga）水力發電系統受破壞，令河水持續上升，呼籲阿勒格嫩達河（Alaknanda River）附近居民盡快撤離」。該邦首席部長拉瓦特（Trivendra Singh Rawat）在Twitter上表示，慶幸的是阿勒格嫩達河的南德普拉耶格（Nandprayag）河段水流已變回正常，「河流水位目前較正常高1米，但水流已經減慢」。

北阿肯德邦被喜馬拉雅山及其冰川所覆蓋，容易遭受山洪暴發侵襲，2013年6月一場破紀錄的豪雨導致洪水氾濫成災，奪去近6,000人性命，這場災難被傳媒稱為「喜馬拉雅山海嘯」。

路透社／《海灣時報》

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