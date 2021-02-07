緬甸軍方發動政變奪權，引起當地民眾強烈不滿。繼周六有約3,000人在仰光集會抗議，周日再有至少2,000名仰光民眾無懼軍政府打壓走上街頭，聲援被拘留的國務資政昂山素姬及表達對軍方不滿。

仰光連續兩天有反軍方的示威，規模有越來越大之勢。大部份示威人士穿上代表全國民主聯盟的紅色衣服或帶同紅色氣球，亦舉起泰國示威常見反抗專制的三指手勢。美聯社報道，有工會及學生在仰光大學附近一個主要十字路口聚集，目前有全副武裝的防暴警封鎖仰光大學入口。

有示威人士直言軍方獨裁在緬甸植根多年，因此必須走出來反對，亦有人揚言未得到真正民主前，將會堅持示威及向軍方表達訴求，示威者也舉起了「不要軍方獨裁」的標語。

東南部城市毛淡棉（Mawlamine）及第二大城市曼德勒（Mandalay）亦有民眾示威，據指目前沒有暴力事件出現，仰光更有示威者向在場戒備的防暴警察獻花。

路透社/美聯社/法新社

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