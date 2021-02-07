土耳其一名24歲大學生兩年前接受隆鼻手後出現併發症，最後因多重器官衰竭死亡。家人指負責手術的醫院疏忽，但檢察官拒絕提控。

森梅茲（Leyla Sonmez）2019年初在阿達納（Adana）接受隆鼻手術。根據她術後給朋友的留言錄音，她吐血和嚴重嚴重腹痛，夜晚不能入睡，非常不舒服，暈了幾次。她說：「我口鼻出血。我想我要再做手術。」她又說：「我心臟出問題，手瘀腳瘀，我的血液循環很差，面部僵硬。」

森梅茲的家屬則表示，一名醫生向他們保證，森梅茲雖然出現併發症，但很快可以出院。家屬又表示，醫院職員當時告訴他們，森梅茲很快可以出院。

不過，森梅茲情況轉差，幾日後須轉送另一醫院，留醫期間心臟驟停，加上多重器官衰竭，須送深切治療部，最終不治。

森梅茲的父親指有人疏忽導致女兒死亡，提出刑事訴訟。

負責隆鼻手術的醫生否認指控，聲稱是森梅茲的牙箍導致感染。驗屍報告亦顯示無人為疏忽，檢察官辦公室決定不起訴涉事醫院和醫生。

森梅茲家屬不服氣，決定向當地刑事治安法官請願，要求由法庭審理案件。

英國《每日鏡報》

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