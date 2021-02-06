美軍內部性侵及性騷擾問題嚴重，但只有約三成受害者舉報，讓大部分犯案者逍遙法外。多名受害人批評美軍保障性侵受害者的制度不足，亦未有妥善跟進。部分軍官聲稱受害者以性侵作為掩飾表現低落的藉口，給予惡劣評價，影響晉升機會；更有軍官公然包庇涉嫌性侵的士兵，反過來質問受害人「是否想毀掉對方事業」。

陸軍中尉克伊特（Kayla Kight）在2013年6月被較她高一級的男軍人借醉非禮，遭對方強吻及摸胸部，她掐住男方頸部並趕對方下車，才沒被強姦。克伊特在約兩個月後向軍方舉報，獲安排調職，軍方亦展開正式調查，但新崗位的其中一名上司跟當初非禮她的男子份屬友好，使她感到不安，軍中表現也變差。

克伊特不少上司也注意到，她自性侵事件後性情大變。其中一名上司曾向克伊特表示，她不應再以受害者作擋箭牌，強調性侵一事與其軍中表現無關，並在評核指她表現不及同袍，給予差劣評價。已退役的前陸軍准將澤納基斯（Stephen Xenakis）則稱，一般而言，如有軍人因個人經歷或創傷後壓力症（PTSD）等原因導致表現變差，軍方不會在評核中處以劣評，而是會安排輔導。

慘成人球狂調部門 後悔舉報

克伊特表示，她的確曾接受軍方安排的輔導，但短短5天便被指沒有進步，其後多次轉調不同部門，單在2013年8月至2014年2月間便被調走5次，每次的上司也對她全無支援。更令克伊特灰心的是，當初性侵她的人在2014年3月因醉駕被革離軍隊，使她永遠失去追究的機會，當初挺身而出舉報所付出的代價亦付諸流水。

克伊特的另一上司曾在內部電郵透露，她曾對舉報性侵事件感到後悔，而該名上司則稱：「是不是我們毀了她？」克伊特批評軍方未妥善處理事件，也沒好好照顧受害人。陸軍發言人稱，已全面調查克伊特的個案，並採取適當行動，但沒回應是甚麼行動。

上司包庇：是否想摧毀男方事業

另一名性侵受害人喬治亞季斯（Sasha Georgiades）出身自海軍。她表示2013年進入海軍後不久，便被一名視作朋友的同袍闖進家中非禮，遭男方強吻她的乳頭，喬治亞季斯推開對方。但由於太驚慌，喬治亞季斯連續數天告病假，返回崗位後隨即向上級匯報。喬治亞季斯當時的上級卻表示，涉事男子是好士兵，更反問喬治亞季斯「是否想摧毀他的事業？」喬治亞季斯感覺被上級視為無物，此後更被迫繼續與男方共事，她兩年後終受不住而離開海軍。

海軍發言人科爾（Adam Cole）未正面回應喬治亞季斯的指控，僅稱嚴肅對待所有性侵指控，並會盡量滿足受害人需要，一旦接獲接訴便會展開調查。

軍官以職級恐嚇 「沒人會信你指控」

女兵赫雷斯（Mei-Ling Jerez）更是在派至軍營首天便遭強姦，她事後馬上報告上級，卻未被正視。她翌年再次被強姦，男方逞慾後還對她表示以其職級，沒人會相信其指控，這次赫雷斯也心灰意冷，未有舉報事件。赫雷斯表示感到孤單和欠缺支持，形容軍方本應讓所有人感到安全，「當中卻有人傷害我們」，甚至指「我寧願當初沒參軍，我寧願死」。

部分軍官則利用上司職權，伺機侵犯下屬。佩雷斯（Armando Perez）表示，曾多次遭上司性侵，但對方同時身兼部隊的防止性侵專員，使她求助無門。佩雷斯要求軍方不應再只在現有制度上小修小補，而是要從頭做起，政府亦可考慮成立部門，從外部監管軍方內部性侵問題。

軍方突收回案件 改內部審訊

斯坎倫（Erin Scanlon）去年離開軍隊，她2016年9月在北卡羅來納州的費耶特維爾（Fayetteville）被同袍強姦，她事後向軍方舉報，案件起初由執法部門跟進，但在開審前6天，軍方把案件從法院撤回，改為內部審訊。斯坎倫被拒列席審訊或觀看審訊記錄，只准接受盤問及作供，斯坎倫的指控終被軍事法院裁定不成立。

斯坎倫透露，軍方不斷更換為她安排的輔導員，她先後向5名不同輔導員交代被強姦的始末，情緒也不斷惡化，部分輔導員亦以「天氣差」等種種藉口不出席聆訊。她2019年再以性侵案調查不當為由向軍方索償，卻受制於1950年的「費雷斯案例」，無法就性侵案控告聯邦政府。斯坎倫批評，軍方一直無意起訴強姦她的士兵，形容「我從一開始便不可能討回公道」。

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