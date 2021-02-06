根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.05億，全球死亡人數突破230萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,682萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逼近45萬。印度確診人數超過1,081萬，死亡人數超過15.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過944萬，死亡人數超過23萬。英國、俄羅斯、法國確診均超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有西班牙、意大利、土耳其、德國、哥倫比亞。阿根廷、墨西哥、波蘭、南非、伊朗、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等10國確診宗數均超越100萬大關。荷蘭國家公共衞生及環境研究院（RIVM）周六通報4,075宗新確診個案，令累計確診個案增至1,001,826宗。

●荷蘭國家公共衞生及環境研究院（RIVM）周六通報4,075宗新確診個案，令累計確診個案增至1,001,826宗。

荷蘭去年2月27日錄得首宗確診個案，事隔11個月，累計確診人數周六突破100萬。

武肺病毒已在荷蘭導致逾1.4萬人死亡。

荷蘭去年10月因應第二波疫情，關閉食肆酒吧、博物館等，12月更關閉學校及非必要商舖，傳染率今年1月上旬放緩，但其後因為英國變種病毒株傳入，政府在上月下旬實施宵禁，引起多個城市的民眾抗議。

●英國周六通報825宗新增死亡個案，累計死亡人數增至112,092；同日通報18,262宗新增確診個案，累計增至近393萬宗。

英國疫苗接種計劃全速進行，至今逾1,146萬人已接種第一劑疫苗。政府目標到本月中為1,500萬名高危人士—70歲或以上者、醫護人員、須「屏蔽保護」（shielding，必須留在家中）—接種疫苗，以目前平均每日約44萬劑的接種量計，目標有望達成。

路透社／英國廣播公司

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