日本東京、神奈川縣等地，仍錄得多宗武漢肺炎個案，周六是日本首相菅義偉宣布延長10都府縣「緊急事態宣言」後的首個周末，但東京近郊觀光勝地、神奈川縣鎌倉市的商店街卻人山人海，而且遊客邊走邊吃的做法，令商店街相關人士擔憂增加感染風險。

日媒Sponichi Annex報道，作為日本古都之一的鎌倉，很多道路都很狹窄，造成人潮擁擠或密集。讓商店街相關人士繃緊神經的，是遊客們的「邊走邊吃」，有可能造成感染風險。鎌倉市觀光協會在官網呼籲，遊客在商店街「請不要邊走邊吃」。

鎌倉小町通商店街組成商店會，72歲會長今雅史表示，遊客邊走邊吃不但除下口罩，與友人聊天，可能讓飛沫擴散造成感染，「雖然說是戶外空間，還是希望大家不要這麼做」。此外，朋友或家人間互相分享食物，對防疫來說亦很危險。

鎌倉市政府雖然已作出應對措施，派發單張呼籲商戶不要販賣可以邊走邊吃的飲品及食物，但有店舖並未加盟商店會，要獲得所有店家配合有難度。鎌倉市政府觀光課負責人表示，在防疫時期，希望大家能選擇外賣，把鎌倉的好味道帶回家中享受。

中央社／日媒Sponichi Annex

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