流亡英國的俄國前石油大亨霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）形容，俄羅斯總統普京早已把俄羅斯由前共產國家變成黑幫政權，近日更不惜撕破「可控式民主」假面具，露出黑幫老大的真面目，對付挑戰他龍頭地位的納瓦爾尼。

霍多爾科夫斯基認為，隨着普京走入「獨裁者末期」，無法再凝聚年輕人支持，俄國亦進入全新壓制階段，普京會用盡所有方法把納瓦爾尼丟進監牢，以平息「幫內」對他的質疑。霍多爾科夫斯基建議西方制裁普京的黨羽。

歐美多國譴責俄逐外交官

俄羅斯政府在歐盟外交專員博雷利到訪期間，驅逐多名來自波蘭、德國和瑞典的外交官員，理由是他們分別在聖彼德堡和莫斯科，出席由納瓦爾尼陣營發起的「非法集會」。克里姆林宮一直指控納瓦爾尼勾結外國勢力。

歐盟、德國、波蘭、瑞典、法國、美國及英國均譴責俄羅斯驅逐外交官的做法，德國外交部更緊急約談俄國大使，暗示會採取報復行動，但總理默克爾強調，納瓦爾尼的案件不會影響興建中連接俄德的北溪二號天然氣管。

博雷利是2017年以來，首個訪俄的歐盟高級代表團，表面上是要求俄方釋放納瓦爾尼，但外界指摘他根本無盡力營救，反而為討好俄國外長拉夫羅夫，不惜在記者會上批評美國制裁。據報，博雷利此行是尋求俄羅斯提供「衞星五號」武肺疫苗，以解歐盟的疫苗荒。

英國《泰晤士報》/ 美聯社