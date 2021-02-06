美國麻省一名男子睡夢中誤吞一個無線耳機。

住在伍斯特（Worcester）的38歲男子高蒂爾（Brad Gauthier）在facebook貼文公開這宗騎呢經歷。他上周一晚戴着入耳式Airpods聽音樂入睡，翌日起床喝水時發現嗆着，要俯身把水吐出。

與此同時，高蒂爾發現一個Airpod不見了，32歲妻子希瑟（Heather）、15歲兒子歐文（Owen）幫他搜索之際，歐文聽說父親曾經連水也咽不下，打趣問他會否吞掉了耳機。

高蒂爾認為兒子的話不無道理，於是去急症室照X光，結果發現一個Airpod果然卡在下食道。醫生立即進行內窺鏡手術將耳機取出。耳機仍然能夠出聲，惟咪高風功能卻壞了。

高蒂爾想不到戴着耳機睡也成為安全隱患，呼籲大家不要邊睡邊聽耳機，因為「你們永不知道它們最終會去了哪裏」。

美聯社／英國《都市報》

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